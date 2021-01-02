Горячие новости
Главная | Жизнь в Крыму | Тарифы в Крыму | С 1 января в Крыму действуют дифференцированные тарифы на проезд в городском транспорте

crimeapress_news

С 1 января в Крыму действуют дифференцированные тарифы на проезд в городском транспорте
Фото: минтранс РК

С 1 января в Крыму действуют дифференцированные тарифы на проезд в городском транспорте

Опубликовал: CrimeaPRESS в Тарифы в Крыму 13:05 02.01.2021

С Нового года в Крыму установлены тарифы на проезд в городском транспорте, дифференцированные по способу оплаты. Стоимость проезда за наличный расчет составит от 20 до 22 рублей в зависимости от муниципального образования, а при безналичном расчете стоимость проезда останется на уровне 2020 года.

С 1 января в Крыму действуют дифференцированные тарифы на проезд в городском транспорте

При этом оплатить проезд в городских автобусах, троллейбусах и трамвае можно всеми видами контактных и бесконтактных банковских карт, бесконтактных смарт-карт, программных приложений, многофункциональной картой жителя Республики Крым и другими возможными носителями информации, зарегистрированными в АСОП, а также с помощью наличной оплаты с приобретением разового печатного билета.

Уровень тарифов на 2021 год рассчитан с учетом индексов изменения цен в базовом варианте прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2020 и 2021 годы, а также с учетом данных ПАО РНКБ, являющегося одним их участников АСОП, — отметили в министерстве транспорта РК.

Напомним, в рамках реализации на территории Крыма проекта «Многофункциональная карта жителя Республики Крым» запущена в полную эксплуатацию автоматизированная система оплаты проезда (АСОП) на маршрутах регулярных перевозок в Крыму.

С 1 января в Крыму действуют дифференцированные тарифы на проезд в городском транспорте

Комментарии для сайта Cackle


Загрузка...
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2020 гг.