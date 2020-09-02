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С 1 сентября недействующие ИП будут исключены из ЕГРИП. Какие именно?
иллюстрация: contzilla.ro

С 1 сентября недействующие ИП будут исключены из ЕГРИП. Какие именно?

Опубликовал: КрымPRESS в Нотариальная палата Севастополя 20:57 02.09.2020

Также подлежат исключению из ЕГРИП сведения о предпринимателях, у которых истекло 15 месяцев с даты окончания действия патента, и при этом не погашены долги по налогам.

В журнале «Вестник государственной регистрации» будет публиковаться информация о принятом решении, а также сведения о порядке и сроках направления заявлений кредиторов и других лиц, чьи права и законные интересы затрагиваются в связи с исключением предпринимателя из ЕГРИП. Если заявления в регистрирующий орган не поступят, в ЕГРИП будет внесена запись об исключении ИП по решению регистрирующего органа, — отмечает «КонсультантПлюс».

Необходимо помнить, что физлица, исключенные из ЕГРИП по решению регистрирующего органа, смогут вновь зарегистрироваться в качестве ИП только по истечении трех лет с даты такого исключения.

Источник: КонсультантПлюс

С 1 сентября недействующие ИП будут исключены из ЕГРИП. Какие именно?

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