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С 15 ноября в у стартовала Всероссийская акция «Ёлка желаний»
Фото: monm.rk.gov.ru

С 15 ноября в Крыму стартовала Всероссийская акция «Ёлка желаний»

Опубликовал: CrimeaPRESS в Социальная сфера РК 12:10 21.11.2023

С 15 ноября 2023 года по 31 марта 2024 года в Крыму проводится Всероссийская акция «Ёлка желаний», организованная Общероссийским общественно-государственным движением детей и молодежи «Движение Первых». К участию в акции приглашаются две категории участников: Мечтатели и Исполнители.

Мечтатели — дети от 3 до 17 лет включительно, следующих категорий:

  • с ограниченными возможностями здоровья;
  • с инвалидностью;
  • с состоянием здоровья, угрожающим жизни;
  • сироты и оставшиеся без попечения родителей;
  • проживающие в семьях с доходом ниже прожиточного минимума;
  • из семей военнослужащих и (или) мобилизованных, принимающих либо принимавших участие в специальной военной операции;
  • проживающие и зарегистрированные на территории Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей).
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Исполнители — физические и юридические лица, изъявившие желание исполнить заветные желания детей из социально уязвимых категорий.

Для участия в акции родителю (законному представителю) благополучателя необходимо зарегистрироваться в разделе «Стать мечтателем», подать заявку на участие в Акции с приложением соответствующих документов и описанием заветного желания в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» елкажеланий.рф. Исполнителям необходимо пройти регистрацию в разделе «Стать исполнителем» на официальном сайте акции в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» елкажеланий.рф, — сообщили в министерстве образования РК.

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