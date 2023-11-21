С 15 ноября в Крыму стартовала Всероссийская акция «Ёлка желаний»

С 15 ноября 2023 года по 31 марта 2024 года в Крыму проводится Всероссийская акция «Ёлка желаний», организованная Общероссийским общественно-государственным движением детей и молодежи «Движение Первых». К участию в акции приглашаются две категории участников: Мечтатели и Исполнители.
Мечтатели — дети от 3 до 17 лет включительно, следующих категорий:
- с ограниченными возможностями здоровья;
- с инвалидностью;
- с состоянием здоровья, угрожающим жизни;
- сироты и оставшиеся без попечения родителей;
- проживающие в семьях с доходом ниже прожиточного минимума;
- из семей военнослужащих и (или) мобилизованных, принимающих либо принимавших участие в специальной военной операции;
- проживающие и зарегистрированные на территории Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей).
Исполнители — физические и юридические лица, изъявившие желание исполнить заветные желания детей из социально уязвимых категорий.
Для участия в акции родителю (законному представителю) благополучателя необходимо зарегистрироваться в разделе «Стать мечтателем», подать заявку на участие в Акции с приложением соответствующих документов и описанием заветного желания в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» елкажеланий.рф. Исполнителям необходимо пройти регистрацию в разделе «Стать исполнителем» на официальном сайте акции в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» елкажеланий.рф, — сообщили в министерстве образования РК.
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С тегами: акции в Крыму