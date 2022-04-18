С 18 апреля — Страстная неделя. Как её провести правильно. Православные традиции и обычаи

Почему неделю называют Страстной?

В Церкви слово страсть употребляется в двух случаях: когда говорят о противоестественном, греховном влечении души, к примеру, о страсти пьянства, и когда имеют в виду страдание. Значения эти взаимосвязаны, потому как противоестественное влечение неизбежно приводит к страданию. Но в названии Страстной недели слово «страсть» означает только «страдание», ведь Иисус Христос, последним дням земной жизни Которого и посвящена Страстная неделя, безгрешен по своей природе.

Поэтому Страстная неделя (в Церкви говорят «седмица») — это неделя перед Пасхой, когда мы вспоминаем Страсти (страдания) Господни: предательство Христа Иудой; одиночество и молитву до кровавого пота в Гефсиманском саду; арест и несправедливое осуждение Христа на Крестную смерть; отречение от Него самых близких учеников; Крестный путь — то есть, буквально, дорогу с Крестом на спине на Голгофу; Распятие и смерть на Кресте; погребение и трехдневное сошествие Христа в ад (в Церкви говорят «сошествие во ад»). Событие Воскресения Христа отмечается уже Пасхой, праздником Светлого Воскресения Христова. Каждый день Страстной недели получил два названия — Великий или Страстной, причем, чтобы подчеркнуть значимость, имя дня пишут с прописной буквы. Цель Страстной недели — приблизить нас к пониманию того, что Иисус совершил ради людей.

Как поститься на Страстной неделе?

Пост в Страстные дни держат даже те верующие, кому не удалось пройти сорокадневный путь Великого поста. По монастырскому уставу с понедельника по пятницу едят только хлеб, овощи, фрукты, орехи, в Страстную пятницу не едят вообще — в знак скорби: Иисус в этот день был распят и испустил Дух. В Страстную субботу позволяется пища с растительным маслом. Понятно, что в сам праздник Пасхи, то есть после праздничного богослужения в ночь с 23 на 24 апреля пост отменяется. Нет поста и всю следующую неделю за днем Пасхи, называемую Светлой (с 25 по 30 апреля). Снисходя к немощи больных или тяжело работающих людей, Церковь допускает для них послабления. Как учат святые, «мы не телоубийцы, то есть не убийцы тела, мы убийцы греха».

Когда красить яйца, готовить куличи и пасхи? Когда их освящать?

Если быть точными, не освящать и не святить, а получать благословение на непостную пищу — яйца, творожную пасху, сдобные куличи, мясное. Слова «освящать» или «святить» в данном случае употребляются не точно: ни яйца, ни буженина, ни даже кулич святынями после окропления их святой водой не становятся, мы просто получаем благословение на то, чтобы съесть это все в праздник. Но в быту используется именно слово «освящение». Освящают яйца с куличами и пасхами в Страстную субботу, для тех, кто не успел, — в воскресную ночь, после Пасхального богослужения или в Светлое Воскресенье утром. Красят же яйца и готовят остальную снедь обычно в Страстной четверг или в Страстную субботу. Причем священники призывают к тому, чтобы хозяйственные хлопоты не затмевали для нас богослужений Страстной недели.

Календарь Страстной недели

Страстные понедельник, вторник и среда посвящены воспоминаниям последних бесед Иисуса Христа с учениками. На Страстную верующие стараются непременно прийти на исповедь и причаститься. И хотя сделать это можно в любой день, больше всего желающих исповедоваться бывает в среду. Ведь исповедуясь накануне Великого четверга, верующие потом причащаются в четверг утром — в память о том, что именно в этот день Господь установил Таинство Причащения.

Произошло это во время Тайной Вечери Христа с двенадцатью апостолами, и в Великий четверг в храмах вспоминают это событие. Исполнение Таинства Причащения — прямой завет Христа всем верующим, поэтому Таинство это совершается на каждой Божественной литургии.

Во время вечерней службы Страстного четверга читают двенадцать евангельских отрывков, повествующих о том, как Христа схватили, судили, про Его путь с Крестом на Голгофу, Его Распятие, смерть и погребение. По давней традиции во время чтения двенадцати Евангелий верующие стоят в храме с зажженными свечами.

Великий четверг называют еще Чистым четвергом. С одной стороны, это день духовного очищения через Таинства Покаяния (исповеди) и Причащения, с другой — речь о бытовой части жизни. Именно в четверг стараются убраться в доме.

Страстная пятница — самый скорбный день церковного календаря: именно в пятницу совершилось Распятие и Крестная смерть Христа. Шесть долгих часов мучительных страданий на Кресте. Евангелие сообщает: Крестная смерть Христа произошла в девятом часу (около трех дня по нашему времени). Поэтому во второй половине дня из алтаря в центр храма выносят плащаницу — «погребальную пелену», особую икону из ткани, изображающую снятое с Креста Тело Спасителя. В Великую пятницу до выноса плащаницы не принято есть, в этот день не служат Божественную литургию — в знак того, что в Страстную пятницу Сам Господь принес Себя в жертву. Безгрешный и бессмертный по Своей Божественной природе, Иисус Христос добровольно принес Себя в жертву, пройдя человеческий путь до конца — через страдания и смерть. И сделал Он это из любви к нам, людям.

Страстная суббота — время, когда, как говорят в Церкви, «да молчит всякая плоть», то есть время внутренней сосредоточенности и тишины. Время ожидания Воскресения Христа. Ведь день Великой субботы — день пребывания Тела Иисуса Христа «во гробе», где Он был погребен после Того, как Его сняли с Креста. Но, пребывая Телом во гробе, Душою Своею Господь в этот день сошел во ад, где, ожидая спасения мира, томились души всех умерших и даже души святых ветхозаветных времен. Безгрешный и бессмертный по Своей природе Иисус Христос нисходит во ад, но не задерживается там — ведь в Нем нет ничего от греха, да и смерть не властна над Ним, Сыном Божьим. И Христос выходит из ада. И выводит за собой души ветхозаветных праведников. Во время Божественной литургии Великой субботы есть поразительный момент — переоблачение священников из черных одежд в белые. Символ того, что Христос Своею смертью упразднил, аннулировал неотвратимость человеческой смертности — в Церкви говорят: «смертию смерть поправ».

В Великую субботу освящают куличи, пасхи, мясо и яйца, которые появятся на праздничном столе после пасхальной службы. А сама торжественная пасхальная служба начинается в ночь с субботы на воскресенье. Вся она пронизана духовной радостью Воскресения Христа, посвящена победе жизни над смертью.

Вот Иисус еще не Воскрес, еще не отворен камень в пещере, где Он был погребен, мы только ждем этого, и начинается Крестный ход верующих вокруг храма, сопровождаемый пасхальным перезвоном. Вот отвален камень, и в память об этом открываются врата храма, возглашается радостная весть: «Христос воскресе из мертвых, смертию смерть поправ и сущим в гробех живот даровав». И вся последующая неделя, ознаменованная торжеством Воскресения Христа, называется Светлой. Начиная со дня Пасхи и в течение сорока дней верующие приветствуют друг друга словами пасхальной радости: «Христос воскресе!» — «Воистину воскресе!»