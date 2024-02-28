С 2014 года сельхозпредприятия Крыма приобрели больше 2,5 тысяч единиц техники и оборудования

Начиная с 2014 года агрофирмы, фермеры, сельхозпредприятия Крыма приобрели больше 2,5 тысяч оборудования и техники. Об этом сообщила временно исполняющая обязанности министра сельского хозяйства РК Алиме Зарединова. В прошлом году сельхозорганизациями закуплено и поставлено больше 370 тракторов, комбайнов, плугов, культиваторов и другого оборудования, что на 4,1% превышает аналогичный показатель 2022 года.

Для проведения весенних полевых работ крымские аграрии сельхозтехникой и оборудованием обеспечены на 100%. Сейчас работы в полях вступают в активную фазу. Аграрии подкармливают озимые, сеют яровые, боронуют, выравнивают почву. Конечно же все это делают с помощью той многофункциональной техники преимущественно отечественного производства, которую и приобретают. Современные сельхозмашины способны выполнять практически все задачи на поле, к тому же у них меньший расход топлива. На территории республики работают больше 15 крупных дилерских организаций, которые реализуют технику, оборудование, а также запчасти нашим аграриям. В этом году по прогнозу приобретения техники и оборудования сельхозтоваропроизводители планируют купить больше 250 единиц различных сельхозмашин и оборудования, — прокомментировала первый замминистра сельского хозяйства Крыма.

Алиме Зарединова также рассказала о том, что для аграриев действует ряд программ, по которым они могут купить тракторы, комбайны, сеялки и многое другое на более выгодных условиях.

Например, несколько недель назад минсельхоз Крыма подписал соглашение о сотрудничестве, в рамках которого аграрии могут приобретать сельхозтехнику с дополнительной скидкой. Кроме того, сельхозтоваропроизводители Республики активно пользуются продуктами АО «Росагролизинг» и АО «Региональная лизинговая компания Республики Крым» и другими.

Фото и материалы: пресс-служба министерства сельского хозяйства РК.