Прямо сейчас:
Главная | Бизнес | Сельское хозяйство Крыма | С 2014 года сельхозпредприятия Крыма приобрели больше 2,5 тысяч единиц техники и оборудования
актуально в республике
С 2014 года сельхозпредприятия приобрели больше 2,5 тысяч единиц техники и оборудования

С 2014 года сельхозпредприятия Крыма приобрели больше 2,5 тысяч единиц техники и оборудования

Опубликовал: CrimeaPRESS в Сельское хозяйство Крыма 13:14 28.02.2024

Начиная с 2014 года агрофирмы, фермеры, сельхозпредприятия Крыма приобрели больше 2,5 тысяч оборудования и техники. Об этом сообщила временно исполняющая обязанности министра сельского хозяйства РК Алиме Зарединова. В прошлом году сельхозорганизациями закуплено и поставлено больше 370 тракторов, комбайнов, плугов, культиваторов и другого оборудования, что на 4,1% превышает аналогичный показатель 2022 года.

Для проведения весенних полевых работ крымские аграрии сельхозтехникой и оборудованием обеспечены на 100%. Сейчас работы в полях вступают в активную фазу. Аграрии подкармливают озимые, сеют яровые, боронуют, выравнивают почву. Конечно же все это делают с помощью той многофункциональной техники преимущественно отечественного производства, которую и приобретают. Современные сельхозмашины способны выполнять практически все задачи на поле, к тому же у них меньший расход топлива. На территории республики работают больше 15 крупных дилерских организаций, которые реализуют технику, оборудование, а также запчасти нашим аграриям.

В этом году по прогнозу приобретения техники и оборудования сельхозтоваропроизводители планируют купить больше 250 единиц различных сельхозмашин и оборудования, — прокомментировала первый замминистра сельского хозяйства Крыма.

Алиме Зарединова также рассказала о том, что для аграриев действует ряд программ, по которым они могут купить тракторы, комбайны, сеялки и многое другое на более выгодных условиях.

Узнайте больше:  В сфере агропромышленного комплекса Крыма успешно реализуется свыше десяти инвестпроектов

Например, несколько недель назад минсельхоз Крыма подписал соглашение о сотрудничестве, в рамках которого аграрии могут приобретать сельхозтехнику с дополнительной скидкой. Кроме того, сельхозтоваропроизводители Республики активно пользуются продуктами АО «Росагролизинг» и АО «Региональная лизинговая компания Республики Крым» и другими.

Фото и материалы: пресс-служба министерства сельского хозяйства РК.

Просмотры: 15

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами: сельское хозяйство крыма

Комментарии для сайта Cackle
сельское хозяйство крыма
Включайтесь в обсуждение:
<br>
КрымPRESS - ВКонтакте
КрымPRESS - Дзен
Trlegram

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2024гг.