С 4 февраля в Севастополе приостанавливается предоставление части госуслуг оффлайн

В Севастополе на период с 4 по 24 февраля приостанавливается предоставление части госуслуг в помещениях государственных органов власти, госучреждений и отделений МФЦ. Это одна из ограничительных мер, введенных в связи с ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией. Соответствующий указ опубликован на официальном сайте Правительства.

В то же время госуслуги, оказание которых приостановить невозможно, будут предоставляться по предварительной записи:

государственная регистрация брака, если дата назначена в период с 04.02.2022 по 24.02.2022 и регистрацию невозможно перенести на другой день;

государственная регистрация расторжения брака, если дата назначена в период с 04.02.2022 по 24.02.2022;

государственная регистрация смерти;

государственная регистрация рождения;

оформление пособий на погребение – единовременного и социального;

выдача, замена паспортов гражданина РФ, удостоверяющих личность гражданина на территории России;

постановка на учет граждан РФ по месту пребывания и по месту жительства в пределах РФ (в части приема и выдачи документов о регистрации и снятии граждан РФ с регистрационного учета по месту пребывания и по месту жительства в пределах РФ);

осуществление миграционного учета иностранных граждан и лиц без гражданства в РФ (в части приема уведомления о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания и предоставления отметки о приеме уведомления);

назначение обеспечения по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в виде единовременной и (или) ежемесячной страховой выплаты застрахованному либо лицам, имеющим право на получение страховых выплат в случае его смерти;

назначение и выплата ежемесячного пособия по уходу за ребенком в случае невозможности его выплаты страхователем;

назначение и выплата единовременного пособия при рождении ребенка в случае невозможности его выплаты страхователем;

осуществление ежемесячного пособия по уходу за ребенком неработающим лицам;

осуществление ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву;

установление опеки, попечительства (в том числе предварительные опека и попечительство), патроната, освобождение опекуна (попечителя) от исполнения своих обязанностей;

назначение ежемесячной выплаты денежных средств на содержание ребенка в семье опекуна (попечителя) в приемной семье.

При этом государственные или иные услуги, предоставление которых возможно в электронном виде, оказываются исключительно в электронном виде.