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С 4 февраля в Севастополе приостанавливается предоставление части госуслуг оффлайн
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

С 4 февраля в Севастополе приостанавливается предоставление части госуслуг оффлайн

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 14:27 02.02.2022

В Севастополе на период с 4 по 24 февраля приостанавливается предоставление части госуслуг в помещениях государственных органов власти, госучреждений и отделений МФЦ. Это одна из ограничительных мер, введенных в связи с ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией. Соответствующий указ опубликован на официальном сайте Правительства.

В то же время госуслуги, оказание которых приостановить невозможно, будут предоставляться по предварительной записи:

  • государственная регистрация брака, если дата назначена в период с 04.02.2022 по 24.02.2022 и регистрацию невозможно перенести на другой день;
  • государственная регистрация расторжения брака, если дата назначена в период с 04.02.2022 по 24.02.2022;
  • государственная регистрация смерти;
  • государственная регистрация рождения;
  • оформление пособий на погребение – единовременного и социального;
  • выдача, замена паспортов гражданина РФ, удостоверяющих личность гражданина на территории России;
  • постановка на учет граждан РФ по месту пребывания и по месту жительства в пределах РФ (в части приема и выдачи документов о регистрации и снятии граждан РФ с регистрационного учета по месту пребывания и по месту жительства в пределах РФ);
  • осуществление миграционного учета иностранных граждан и лиц без гражданства в РФ (в части приема уведомления о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания и предоставления отметки о приеме уведомления);
  • назначение обеспечения по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в виде единовременной и (или) ежемесячной страховой выплаты застрахованному либо лицам, имеющим право на получение страховых выплат в случае его смерти;
  • назначение и выплата ежемесячного пособия по уходу за ребенком в случае невозможности его выплаты страхователем;
  • назначение и выплата единовременного пособия при рождении ребенка в случае невозможности его выплаты страхователем;
  • осуществление ежемесячного пособия по уходу за ребенком неработающим лицам;
  • осуществление ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву;
  • установление опеки, попечительства (в том числе предварительные опека и попечительство), патроната, освобождение опекуна (попечителя) от исполнения своих обязанностей;
  • назначение ежемесячной выплаты денежных средств на содержание ребенка в семье опекуна (попечителя) в приемной семье.
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При этом государственные или иные услуги, предоставление которых возможно в электронном виде, оказываются исключительно в электронном виде.


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