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С чего начали «новички» «Добровольца» - Организация инвалидов Орлиновского муниципального округа
Фото: pxhere.com

С чего начали «новички» «Добровольца» — Организация инвалидов Орлиновского муниципального округа

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Севастополя 20:43 11.07.2020

Организация инвалидов Орлиновского МО тесно взаимодействует с городским Департаментом здравоохранения.

Новая организация инвалидов Орлиновского муниципального округа, объединившая в себе людей с ограниченными физическими возможностями — жителей Байдарской и Варнаутской долин, которую возглавил известный в районе общественник, участник ОД «Доброволец», инвалид первой группы Андрей Фомин, начала свою деятельность с тесного взаимодействия с Департаментом здравоохранения Севастополя.

В частности, состоялась рабочая встреча руководства Организации инвалидов с заместителем директора Департамента здравоохранения Владиславом Нусиновым.

Андрей Фомин озвучил весь срез проблем медицинского характера, с которыми сталкиваются инвалиды отдалённых сёл в своей ежедневной жизни. Достигнуты предварительные договорённости по ряду ключевых проблем, среди которых: выездные приёмы узких специалистов, амбулаторное обслуживание, обеспечение медицинским транспортом маломобильных групп населения отдалённых районов Севастополя, обеспечение медицинскими жизненно важными препаратами. Также проработан очень важный вопрос – выездные комиссии медико-социальной экспертизы (именно установление и подтверждение инвалидности для людей с тяжёлыми заболеваниями – жителей сёл зачастую становится непреодолимой проблемой), — сообщает пресс-служба Общественного Движения «Доброволец».

Отмечается, что важным показателем взаимодействия общественников и Департамента здравоохранения стало то, что уже на стадии создания организации в оперативном порядке решены некоторые вопросы, с которыми обратились к Андрею Фомину жители сёл Гончарное и Резервное, в ходе первого рейда — объезда руководителем членов только создавшейся организации.

Именно взаимодействие с общественными организациями позволит Департаменту здравоохранения ещё качественнее выстраивать свою работу. Запросы жителей отдалённых районов, организованно собранные и проработанные общественниками, позволят наиболее ёмко и эффективно реагировать на проблемы инвалидов сёл.

Открытость Департамента и готовность работать с общественниками даёт все основания полагать, что такой алгоритм работы станет очень востребованным и продуктивным. Общественное Движение «Доброволец», в свою очередь будет оказывать всевозможное содействие в таком важном и без преувеличения жизненно необходимом деле, — говорится в сообщении пресс-службы ОД «Доброволец».

С чего начали «новички» «Добровольца» - Организация инвалидов Орлиновского муниципального округа

С чего начали «новички» «Добровольца» - Организация инвалидов Орлиновского муниципального округа

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