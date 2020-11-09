С чем связаны неудачи россиян в 2020 году? Исследование сервиса Работа.ру

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Почти треть жителей России (30%) не связывают свои неудачи с событиями, которые произошли в текущем году. При этом каждый пятый участник исследования (21%) указал, что на их жизнь сильно повлияла пандемия, а 27% опрошенных отметили и другие события 2020 года. 11% связывают собственные неудачи с тем, что 2020 год — високосный, а 1% отметили, что это в целом мистическая дата. У 10% респондентов 2020 год прошел без неудач.
Работа.ру — сервис для поиска работы и подбора персонала, входит в экосистему Сбера. На сервисе размещено более 17,4 млн резюме, зарегистрировано более 485 тысяч работодателей и публикуется более 200 тысяч вакансий каждый месяц.
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