С чем связаны неудачи россиян в 2020 году? Исследование сервиса Работа.ру

Сервис Работа.ру провел исследование и выяснил, с чем жители России связывают свои неудачи в 2020 году. В опросе приняли участие более 4800 респондентов из всех регионов страны. 60% респондентов отметили, что текущий год стал очень тяжелым для них. 30% указали, что 2020 год стал для них обычным, однако пандемия коронавируса спровоцировала некоторые неудобства, а 10% опрошенных рассказали, что этот год стал для них удачным.

Почти треть жителей России (30%) не связывают свои неудачи с событиями, которые произошли в текущем году. При этом каждый пятый участник исследования (21%) указал, что на их жизнь сильно повлияла пандемия, а 27% опрошенных отметили и другие события 2020 года. 11% связывают собственные неудачи с тем, что 2020 год — високосный, а 1% отметили, что это в целом мистическая дата. У 10% респондентов 2020 год прошел без неудач.

Работа.ру — сервис для поиска работы и подбора персонала, входит в экосистему Сбера. На сервисе размещено более 17,4 млн резюме, зарегистрировано более 485 тысяч работодателей и публикуется более 200 тысяч вакансий каждый месяц.