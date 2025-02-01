С горы Аю-Даг спасатели эвакуировали трёх человек

Спасатели прибыли к началу тропы и в пешем порядке приступили к поиску людей. Спустя 40 минут пострадавшие были обнаружены, в медицинской помощи они не нуждались. Сотрудники ГКУ РК «КРЫМ-СПАС» доставили туристов к остановке общественного транспорта.
Отправляясь в горно-лесную местность, соблюдайте правила безопасности:
- в первую очередь, серьезно отнестись к выбору удобной одежды и обуви;
- рассчитывайте время возвращения из горно-лесной зоны до наступления темноты;
- среди вещей, который необходимо взять с собой, в обязательном порядке должны быть: теплые вещи, дополнительные источники питания для мобильного телефона, фонарик и средства для разжигания костра. Также желательно иметь с собой GPS-навигатор.
- для передвижения следует выбирать наиболее безопасный маршрут, даже если он длиннее;
- перед началом движения следует тщательно оценить возможные опасности, учитывая погодные условия и вероятность препятствий;
- нужно быть готовым к неожиданностям и уметь распознавать приближающуюся опасность, принимая своевременные меры предосторожности;
- темп движения нужно определять по слабейшему в группе;
- не стоит сокращать путь за счет безопасности;
- не следует совершать переходы при плохой видимости (туман) или темное время суток;
- не подходите к краю скал и обрывов;
- опасные скалистые участки нужно преодолевать только в случае крайней необходимости, строго соблюдая правила безопасности и страховки;
- избегать переходов по склонам и желобам со свободнолежащими камнями.
В случае чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по номеру 112.
источник: пресс-служба МЧС Крыма
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