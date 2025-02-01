С горы Аю-Даг спасатели эвакуировали трёх человек

Спасатели прибыли к началу тропы и в пешем порядке приступили к поиску людей. Спустя 40 минут пострадавшие были обнаружены, в медицинской помощи они не нуждались. Сотрудники ГКУ РК «КРЫМ-СПАС» доставили туристов к остановке общественного транспорта.

Отправляясь в горно-лесную местность, соблюдайте правила безопасности:

в первую очередь, серьезно отнестись к выбору удобной одежды и обуви;

рассчитывайте время возвращения из горно-лесной зоны до наступления темноты;

среди вещей, который необходимо взять с собой, в обязательном порядке должны быть: теплые вещи, дополнительные источники питания для мобильного телефона, фонарик и средства для разжигания костра. Также желательно иметь с собой GPS-навигатор.

для передвижения следует выбирать наиболее безопасный маршрут, даже если он длиннее;

перед началом движения следует тщательно оценить возможные опасности, учитывая погодные условия и вероятность препятствий;

нужно быть готовым к неожиданностям и уметь распознавать приближающуюся опасность, принимая своевременные меры предосторожности;

темп движения нужно определять по слабейшему в группе;

не стоит сокращать путь за счет безопасности;

не следует совершать переходы при плохой видимости (туман) или темное время суток;

не подходите к краю скал и обрывов;

опасные скалистые участки нужно преодолевать только в случае крайней необходимости, строго соблюдая правила безопасности и страховки;

избегать переходов по склонам и желобам со свободнолежащими камнями.

В случае чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по номеру 112.

источник: пресс-служба МЧС Крыма