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С горы Аю-Даг спасатели эвакуировали трёх человек
фото: пресс-служба МЧС Крыма

С горы Аю-Даг спасатели эвакуировали трёх человек

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия 14:13 01.02.2025

На горе Аю-Даг две женщины и несовершеннолетний сбились с тропы. В связи с наступлением темного времени суток самостоятельно спуститься не могут. Для оказания помощи выезжали сотрудники Алуштинского аварийно-спасательного отряда в составе 4-х человек.

Спасатели прибыли к началу тропы и в пешем порядке приступили к поиску людей. Спустя 40 минут пострадавшие были обнаружены, в медицинской помощи они не нуждались. Сотрудники ГКУ РК «КРЫМ-СПАС» доставили туристов к остановке общественного транспорта.

Отправляясь в горно-лесную местность, соблюдайте правила безопасности:

  • в первую очередь, серьезно отнестись к выбору удобной одежды и обуви;
  • рассчитывайте время возвращения из горно-лесной зоны до наступления темноты;
  • среди вещей, который необходимо взять с собой, в обязательном порядке должны быть: теплые вещи, дополнительные источники питания для мобильного телефона, фонарик и средства для разжигания костра. Также желательно иметь с собой GPS-навигатор.
  • для передвижения следует выбирать наиболее безопасный маршрут, даже если он длиннее;
  • перед началом движения следует тщательно оценить возможные опасности, учитывая погодные условия и вероятность препятствий;
  • нужно быть готовым к неожиданностям и уметь распознавать приближающуюся опасность, принимая своевременные меры предосторожности;
  • темп движения нужно определять по слабейшему в группе;
  • не стоит сокращать путь за счет безопасности;
  • не следует совершать переходы при плохой видимости (туман) или темное время суток;
  • не подходите к краю скал и обрывов;
  • опасные скалистые участки нужно преодолевать только в случае крайней необходимости, строго соблюдая правила безопасности и страховки;
  • избегать переходов по склонам и желобам со свободнолежащими камнями.
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В случае чрезвычайных ситуаций необходимо звонить  по номеру 112.

источник: пресс-служба МЧС Крыма 

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