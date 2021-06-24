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С ялтинским Крокодиляриумом будет все хорошо, а вот на «Поляне сказок» смыло подпорную стену

С ялтинским Крокодиляриумом будет все хорошо, а вот на «Поляне сказок» смыло подпорную стену

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 20:46 24.06.2021

Крокодилы на улицах Ялты — фейк.

В Ялте продолжаются восстановительные работы. Последствия потоп ощутили на себе не только люди, но и животные. Глава администрации города Янина Павленко посетила Крокодиляриум и музей «Поляна сказок», которые пострадали во время разгула стихии, и пообщалась с их руководителями.

С ялтинским Крокодиляриумом будет все хорошо, а вот на «Поляне сказок» смыло подпорную стену

Мы установили 8 насосов для откачки воды из помещения. Ближе к середине дня вода начала прибывать настолько быстро, что мы приняли решение эвакуировать значительную часть животных. Нам удалось вывезти из помещений всех животных, которых мы смогли перенести. В результате экстренной эвакуации некоторых обитателей отвезли в Алуштинский аквариум, некоторых – разобрали по домам работники на временную передержку, — вспоминает события 18 июня директор ялтинского Крокодиляриума Виктор Жиленко.

С ялтинским Крокодиляриумом будет все хорошо, а вот на «Поляне сказок» смыло подпорную стену

После двухдневной откачки воды сотрудники перешли к дальнейшим работам: уборке мусора, ила и грязи, санитарной очистке помещений и вольеров, а также аквариумов. После уборки и обработки спецсредствами помещений обитатели будут постепенно возвращаться в свои дома.

Стихия подарила городу еще и героев, которые спасли нас от нашествия крокодилов! Спасены все — пострадавших нет ни среди людей, ни среди пресмыкающихся. Все эвакуированы. Остались более 30 нильских крокодилов — сотрудники не дали им выйти на улицы города. Можем спать спокойно,  — сказала Янина Павленко и поблагодарила сотрудников Крокодиляриума за слаженные действия во время ЧС.

С ялтинским Крокодиляриумом будет все хорошо, а вот на «Поляне сказок» смыло подпорную стену

Практически не пострадал и зоопарк «Сказка».

С последствиями стихии справились в «Сказке» своими силами. Его директор, Олег Алексеевич (Зубков- ред.), даже уже готов оказать помощь городу, — отметила глава администрации Ялты.

С ялтинским Крокодиляриумом будет все хорошо, а вот на «Поляне сказок» смыло подпорную стену

Посетила Янина Павленко еще один объект притяжения жителей и туристов – «Поляну сказок». Музей под открытым небом уже принимает гостей, экспонаты не пострадали.

С ялтинским Крокодиляриумом будет все хорошо, а вот на «Поляне сказок» смыло подпорную стену

Однако на территории начался оползень  и смыло 300 метров подпорной стены. На штабе ЧС будет разработан ряд мер по предотвращению последствий.

С ялтинским Крокодиляриумом будет все хорошо, а вот на «Поляне сказок» смыло подпорную стену

Фото: страница Я.Павленко в Facebook.

С ялтинским Крокодиляриумом будет все хорошо, а вот на «Поляне сказок» смыло подпорную стену

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