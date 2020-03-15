С кем делать? Глава администрации Ялты Иван Имгрунт сетует на отсутствие кадров

Глава администрации Ялты Иван Имгрунт заявил:

У нас есть понимание что, как и когда делать, но нет понимания с кем. Процесс формирования кадрового состава не простой и требует времени и профессионального подхода.

За заявлением последовало и объявление — в Ялте стартовал набор в кадровый резерв специалистов администрации города. При этом, считает Иван Имгрунт, формировать кадровый состав необходимо, прежде всего, из коренных ялтинцев.

Нам нужно людей учить, готовить их к ответственной работе. Исходя из этого, перед всеми руководителями структурных подразделений поставлена задача формировать резерв под каждую должность. Начиная от главы администрации и заканчивая специалистами, — уточнил чиновник.

По словам Ивана Имгрунта, оцениваться будут профессиональные знания, индивидуальный подход к каждому вопросу, лояльность к городу и людям, устойчивость к коррупционным моментам и многое другое.