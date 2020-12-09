С начала 2020 года в Крым поставлено 400 единиц сельхозтехники и оборудования

О том, что с начала 2020 года в Республику Крым поставлено 400 единиц сельхозтехники и оборудования, сообщил заместитель Председателя Совета министров РК – министр сельского хозяйства РК Андрей Рюмшин по итогам селекторного совещания в формате видеоконференции. Мероприятие состоялось под председательством первого заместителя Министра сельского хозяйства РФ Джамбулата Хатуова.

Общая стоимость поставленной в республику техники составила 1 млрд 107 млн рублей. Это 33 комбайна общей стоимостью более 230 млн рублей, 137 тракторов общей стоимостью более 370 млн рублей, 230 единиц прочей агротехники и оборудования общей стоимостью около 500 млн рублей, — цитирует пресс-служба Министерства сельского хозяйства РК вице-премьера.

В ходе совещания, в котором приняли участие представители Минпромторга и АО «Росагролизинг», обсуждались актуальные вопросы поставок сельхозтехники и оборудования в 2020 году, а также повышения производительности уборочной техники с использованием систем автономного управления.

По слвоам Андрея Рюмшина, крымские сельхозпредприятия активно сотрудничают с АО «Росагролизинг», приобретая технику в лизинг:

С начала 2020 года АО «Росагролизинг» были одобрены заявки 97 сельхозпредприятиям республики на приобретение 326 единиц сельскохозяйственной техники и оборудования общей стоимостью 1 100,375 млн рублей. Из них на сегодня в хозяйства поставлено 283 единицы техники общей стоимостью почти 922 млн рублей.

СПРАВКА: По состоянию на 3 декабря 2020 года, у сельхозтоваропроизводителей республики в наличии 5572 трактора, 1340 зерноуборочных комбайнов, 84 кормоуборочных комбайна, 1 615 плугов, 2 477 культиваторов, 1 209 борон, 1 924 сеялки, 120 посевных комплексов.