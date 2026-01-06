Прямо сейчас:
С начала года на единый номер «112» поступило более 850 000 вызовов

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 12:44 06.01.2026

Так, с начала 2025 года на единый номер «112» поступил 853 281 вызов. Из них на номера вызова:

  • ЕДДС — 84 371 вызов;
  • пожарной охраны «101» — 20 551 вызовов;
  • полиции «102» — 113 877 вызовов;
  • скорой медицинской помощи «103» — 131 597 вызовов;
  • газовой службы «104» — 7599 вызова;
  • антитеррор — 6 740 вызовов.
В образовательных учреждениях проведено 9 открытых уроков, в ходе которых с информацией о работе ГКУ РК «Безопасный регион» было ознакомлено 470 учащихся.

В текущем году Учреждением обеспечена постоянная эксплуатация региональной автоматизированной системы централизованного оповещения, которая задействуется в командно-штабных учениях и тренировках по ГО.

Просмотры: 2 126

