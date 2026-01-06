С начала года на единый номер «112» поступило более 850 000 вызовов

ЕДДС — 84 371 вызов;

пожарной охраны «101» — 20 551 вызовов;

полиции «102» — 113 877 вызовов;

скорой медицинской помощи «103» — 131 597 вызовов;

газовой службы «104» — 7599 вызова;

антитеррор — 6 740 вызовов.

В образовательных учреждениях проведено 9 открытых уроков, в ходе которых с информацией о работе ГКУ РК «Безопасный регион» было ознакомлено 470 учащихся.

В текущем году Учреждением обеспечена постоянная эксплуатация региональной автоматизированной системы централизованного оповещения, которая задействуется в командно-штабных учениях и тренировках по ГО.