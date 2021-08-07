С начала года пивовары Крыма произвели около 28 миллионов литров пива

С начала года предприятиями пивоваренной отрасли Крыма произведено порядка 28 миллионов литров пива. Об этом сообщил заместитель председателя Совета министров – министр сельского хозяйства РК Андрей Рюмшин. За 4 года крымские пивовары изготовили более 250 миллионов литров хмельного напитка.

Высочайшее качество продукции пивоваренной отрасли позволяет крымчанам занимать достойные места на различных конкурсах и выставках. Напомню, в прошлом году «Светлое/Лагер», «Крепкий лагер» и «Пиво с травами и пряностями» оценили золотыми и бронзовыми медалями в Москве на конкурсе пивоваренной продукции, — прокомментировал вице-премьер.

Изготовлением хмельного напитка в Крыму занимаются 14 предприятий. Пивоваренная отрасль является одним из перспективных и динамично развивающихся направлений производства в пищевой и перерабатывающей промышленности. Ее рост вносит вклад в экономику региона, помогает развиваться сельскому хозяйству, пищевому машиностроению и тароупаковочному производству.

Одним из крупнейших и старейших предприятий отрасли пивоварения является АО «Пивобезалкогольный комбинат «Крым», который уже почти 40 лет производит пивоваренную продукцию из натурального высококачественного сырья, по классической технологии, используя самое современное оборудование, передовые достижения и классические традиции.

Также в Крыму работает ряд крафтовых пивоварен, которые готовят пенный напиток по индивидуальным, непромышленным рецептам.