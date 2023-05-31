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С начала года свыше пятисот крымских детей получили высокотехнологичную медицинскую помощь
Фото: минздрав РК

С начала года свыше пятисот крымских детей получили высокотехнологичную медицинскую помощь

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 22:13 31.05.2023

С начала 2023 года высокотехнологичную медицинскую помощь получили 576 детей, проживающих в Республике Крым. Об этом в преддверии Международного дня защиты детей рассказала заместитель председателя Совета министров – министр труда и социальной защиты РК Елена Романовская.

По её словам, в медицинских организациях, расположенных на территории Республики Крым, высокотехнологичная медицинская помощь детскому населению оказывается по 14 профилям. Это абдоминальная хирургия, детская хирургия, детская хирургия в период новорожденности, комбустиология, нейрохирургия, неонатология, онкология, отоларингология, офтальмология, педиатрия, травматология и ортопедия, урология, челюстно-лицевая хирургия, эндокринология. Для оказания высокотехнологичной медпомощи по другим профилям дети направляются в федеральные центры.

В текущем году в лечебных учреждениях полуострова высокотехнологичная медицинская помощь была оказана 267 детям. Ещё 309 детей были направлены в федеральные центры, расположенные в Москве, Санкт-Петербурге и Краснодаре, — сообщила вице-премьер. 

За 2022 год высокотехнологичную медицинскую помощь получили 1833 крымских детей, из которых 960 пациентам помощь была оказана в Крыму.

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Наибольшее количество пациентов, направленных на оказание высокотехнологичной медицинской помощи и пролеченных как в 2022, так и в 2023 году, по таким профилям как педиатрия, травматология и ортопедия, сердечно-сосудистая хирургия, офтальмология и онкология.

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