С начала года в Севастополе отремонтировали 10 дорог. На очереди – еще больше сотни

В Севастополе с начала 2024 года отремонтировали уже девять дорог. Работы идут в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Как сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев, на сегодняшний день работы уже завершены на улицах Новой, Петровской, Рейдовой, Подгорной, Удотова, Космонавта Волкова, а также во Фрегатном проезде, в проезде от улицы Глазкова до улицы Соколова и в проезде от Ангарской улицы до улицы Яблочкова. Рабочие срезали старый асфальт, ликвидировали просадки, положили новое покрытие, укрепили обочины, заменили бортовой камень. Общая протяжённость отремонтированного дорожного полотна составляет четыре километра.

Сейчас ремонтируют ещё 23 дороги, из них семь находятся в высокой степени готовности. Всего в этом году мы планируем отремонтировать в Севастополе более 120 дорог общей протяженностью свыше 55 километров, а также три моста, — отметил Развожаев.

Напомним, все объекты национального проекта нанесены на интерактивную карту, где размещена подробная информация по всем объектам программы текущего года, а также фото результатов дорожных работ прошлых лет.

Фото со страницы ВКонтакте М.Развожаева.