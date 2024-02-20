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С начала года в Севастополе отремонтировали 10 дорог. На очереди – еще больше сотни

С начала года в Севастополе отремонтировали 10 дорог. На очереди – еще больше сотни

Опубликовал: CrimeaPRESS в Севастополь 16:02 20.02.2024

В Севастополе с начала 2024 года отремонтировали уже девять дорог. Работы идут в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Как сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев, на сегодняшний день работы уже завершены на улицах Новой, Петровской, Рейдовой, Подгорной, Удотова, Космонавта Волкова, а также во Фрегатном проезде, в проезде от улицы Глазкова до улицы Соколова и в проезде от Ангарской улицы до улицы Яблочкова. Рабочие срезали старый асфальт, ликвидировали просадки, положили новое покрытие, укрепили обочины, заменили бортовой камень. Общая протяжённость отремонтированного дорожного полотна составляет четыре километра.

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С начала года в Севастополе отремонтировали 10 дорог. На очереди – еще больше сотни

Сейчас ремонтируют ещё 23 дороги, из них семь находятся в высокой степени готовности. Всего в этом году мы планируем отремонтировать в Севастополе более 120 дорог общей протяженностью свыше 55 километров, а также три моста, — отметил Развожаев.

Напомним, все объекты национального проекта нанесены на интерактивную карту, где размещена подробная информация по всем объектам программы текущего года, а также фото результатов дорожных работ прошлых лет.

С начала года в Севастополе отремонтировали 10 дорог. На очереди – еще больше сотни

Фото со страницы ВКонтакте М.Развожаева.

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