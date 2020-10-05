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С начала этого года в Крыму проведено 11 тысяч сельхозярмарок
Фото: ВК

С начала этого года в Крыму проведено 11 тысяч сельхозярмарок

Опубликовал: CrimeaPRESS в Торговля в Крыму 12:17 05.10.2020

Объем реализованной продукции  составил более 17 тысяч тонн.

С начала этого года в Крыму проведено 11 тысяч агроярмарок. Об этом сообщил заместитель председателя Совета министров – министр сельского хозяйства РК Андрей Рюмшин.

В этом году объем реализованной продукции в республике составил более 17 тысяч тонн. В крымской столице, а также в Каменском массиве на выходных состоялись сельхозярмарки, в которых приняли участие 135 аграриев и производителей пищевой продукции. В Симферополе агроярмарки, организованные минсельхозом Крыма, будут проходить до конца ноября 2020 года, — подчеркнул вице-премьер.

Андрей Рюмшин уточнил, что за последнюю неделю было проведено более 400 сельхозярмарок, в которых приняли участие около двух тысяч крымских товаропроизводителей, было задействовано 2 233 ярмарочных места, реализовано 570,9 тонны продукции.

Сельскохозяйственные ярмарки набирают популярность среди жителей и гостей полуострова. По просьбам крымчан, минсельхоз РК к традиционным трем локациям (Кечкеметская/Бела Куна, Севастопольская, 80/3 и Киевская 177) добавил дополнительные торговые площадки на улице Ракетной и Каменском массиве.

С начала этого года в Крыму проведено 11 тысяч сельхозярмарок

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