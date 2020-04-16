С почином. В Севастополе суд выписал первый штраф по части 1-й статьи 20.6.1 КоАП РФ

В Севастополе Нахимовский райсуд вынес первое постановление об ответственности за нарушение режима самоизоляции. Административный штраф выписан по ч.1 ст. 20.6.1 КоАП РФ «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения».

Штраф в тысячу рублей присудили мужчине, который ловил рыбу на причале в Аполлоновке. Как сообщает пресс-служба суда, на нарушителе была медицинская маска, однако это не спасло мужчину от составления протокола. Рыбак изначально был согласен с правонарушением, поэтому суд назначил ему наказание в виде минимального размера штрафа – 1 000 рублей.

Напомним, «разброс» сумм наказания для физлиц по этой новой статье КоАП РФ – от 1 до 30 тыс. рублей. Скорее всего, «нижняя планка» и станет «примерным наказанием на первый раз» всем нарушителям режима «самоизоляции». Напомним, в Крыму за минувшие сутки по по ч.1 ст. 20.6.1 КоАП РФ было составлено более 200 протоколов на нарушителей. Многие написали в них «не согласен», как в таком случае будут решать суды?