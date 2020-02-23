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«С праздником»… В Черное море вошел эсминец США

«С праздником»… В Черное море вошел эсминец США

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 19:52 23.02.2020

Силы Черноморского флота России начали слежение за американским ракетным эсминцем «Ross» (DDG 71), который зашел в Черное море. Об этом в Национальном центре управления обороной рассказали ТАСС в воскресенье, 23 февраля.

Силы и средства Черноморского флота приступили к слежению за действиями эсминца УРО (управляемое ракетное оружие) «Росс» ВМС США, зашедшего в 18:30 мск 23 февраля 2020 года в акваторию Черного моря, — говорится в сообщении.

В декабре прошлого года американский эсминец «Ross» также побывал в Черном море. Тогда корабль зашел в порт Одессы. Еще раньше, в апреле «Ross» испытал на себе «плотную опеку» Черноморского флота. Тогда непосредственный контроль за его действиями осуществляли патрульный корабль «Василий Быков» и разведывательный корабль «Иван Хурс» ЧФ РФ.

Американский «гость» оснащен противокорабельными ракетами «Гарпун». Также он имеет 90 шахтных пусковых установок для запуска «Томагавков», ЗУР RIM-66 SM-2 «Стандарт-2» и ПЛУР RUM-139 ASROC в различной комбинации.

«С праздником»… В Черное море вошел эсминец США

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