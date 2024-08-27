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С – справедливость. У крымчанина за нетрезвое вождение конфискован мопед
Фото: прокуратура РК

С – справедливость. У крымчанина за нетрезвое вождение конфискован мопед

Опубликовал: CrimeaPRESS в Суды Крыма 21:07 27.08.2024

У жителя Нижнегорского района за нетрезвое вождение конфискован мопед.

Судом установлено, что подсудимый в июне 2024 года управлял мопедом в состоянии опьянения, будучи ранее подвергнутым административному наказанию.

Он был остановлен сотрудниками ДПС ГИБДД и в связи с наличием у него признаков алкогольного опьянения направлен на медицинское освидетельствование, от прохождения которого отказался, – сообщили в прокуратуре.

Приговором Нижнегорского районного суда ему назначено наказание в виде штрафа в сумме 200 тыс. рублей с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 2 года.

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Мопед, которым управлял подсудимый в состоянии алкогольного опьянения, конфискован в доход государства. Приговор в законную силу не вступил.

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