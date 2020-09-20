«С» — стабильность: в Крыму — 79 новых случаев заражения COVID-19 за истекшие сутки

Глава РК Сергей Аксёнов сообщил о регистрации 79 новых случаев коронавирусной инфекции в Крыму.

За 19 сентября на территории Республики Крым зарегистрировано 79 случаев коронавирусной инфекции. 52 из них выявлены при обращении за медицинской помощью, 23 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 3 – при скрининге здорового населения, 1 случай завозной из Украины, — рассказал Аксёнов.

Всего на текущий период в республике зарегистрировано 3 729 случаев новой коронавирусной инфекции. 95 из них завозные из-за границы, 124 случая завезены из субъектов РФ и выявлены по контакту с ними, 2 863 случая выявлены при обращении за медицинской помощью и по контакту с лицами с лабораторно подтверждёнными результатами, 647 – при лабораторном скрининге здоровых лиц.

За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 3 991 человек.

Выздоровевших за весь период – 2 404 человека. Лечение в медицинских учреждениях Республики Крым проходят 1 228 пациентов. Число умерших – 47.

По данным ежедневного мониторинга по сложившейся ситуации с новой коронавирусной инфекцией в Республике Крым, под медицинским наблюдением находятся 2 329 человек, из которых под динамическим наблюдением на дому — 478 человек, в стационарах находятся 1 769 человек, изолировано в обсерваторы – 82 человека.