С жительницы пгт. Красногвардейское взыскали долги по налогам и кредитным платежам на сумму свыше 200 тысяч рублей

Жительница пгт. Красногвардейское, которая взяла для своих нужд денежные средства на сумму 149 тыс. рублей в трех кредитных организациях населенного пункта, вовремя не вернула их.

Кроме того гражданка М. не оплатила долг по налогам на сумму 49 тыс. рублей. Представители кредитных организаций подали в суд и после рассмотрения дела гражданке М. предписывалось погасить долг в полном объеме. Тем не менее, делать это она не намеревалась и очень скоро судебный пристав-исполнитель отделения судебных приставов по Красногвардейскому району ГУФССП России по Республике Крым и г. Севастополю возбудил в отношении нее исполнительные производства, впоследствии объединенные в сводное исполнительное производство, — озвучили детали дела в пресс-службе ведомства.

В дальнейшем, за несвоевременное выполнение судебного решения судебный пристав-исполнитель отделения вынес в отношении должника постановление о взыскании исполнительского сбора в размере пяти тысяч рублей.

Однако погашать имеющиеся долги гражданка М. по-прежнему не спешила. Не поменяла свое поведение жительница Красногвардейского и после того, как судебный пристав-исполнитель отделения судебных приставов по Красногвардейскому району ГУФССП России по Республике Крым и г. Севастополю арестовал ее банковские счета и временно ограничил ее в праве выезда за пределы России. Тогда с целью проверить имущественное положение должника судебный пристав-исполнитель отделения судебных приставов по Красногвардейскому району ГУФССП России по Республике Крым и г. Севастополю осуществил выход по адресу проживания гражданки М. Не ожидавшая такого поворота событий гражданка М. открыла двери сотруднику органов принудительного исполнения, но отказалась пускать внутрь жилища. Судебный пристав-исполнитель предупредил должника, что в отношении нее будет составлен протокол по ст. 17.8 КоАП РФ. Предупреждение повлияло на гражданку М. должным образом и она выразила желание оплатить долги по налогам и кредитным платежам. С этой целью жительница Красногвардейского позвонила своему сыну, который в скором времени приехал к ней домой и привез необходимую сумму. В тот же день задолженности, с учетом исполнительского сбора, были погашены в полном объеме, — говорят в ведомстве.

источник: пресс-служба ГУФССП России по Республике Крым и г .Севастополю