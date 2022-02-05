Сабельный резак для бумаги. Кому эта техника точно нужна, и как выбрать?

Резаки и гильотины для бумаги — та техника, которая призвана… буквально… делать «адову работу» с лёгкостью чародея, вооружённого волшебной палочкой. Почему говорим именно так? Да потому что, если вы хоть раз пытались вручную, но ровненько обрезать стопку бумаги (да даже один лист!), то знаете — этот «фокус» в выполнении чертовски сложен, при этом в 99% случаев из ста выполнить его «без задоринки» не получается! Потому памятник нужно поставить тому человеку, кто изобрёл резаки для бумаги, и уж точно взять их на вооружение, когда «колдовать» над бумажными стопками приходится регулярно. Да, это техника профессиональная — она стоит на службе в типографиях, издательских центрах, фотосалонах, различных мастерских, связанных с полиграфией. Но однозначно такие устройства будут уместными в качестве помощников как в офисах, так и дома. Универсальным вариантом здесь можно считать сабельный резак для бумаги. Именно этот прибор специалисты в большинстве случаев рекомендуют для решения утилитарных деловых задач (не в промышленных объёмах), потому как такие аппараты максимально просты в использовании.

Резак сабельный для бумаги купить можно не только в типографию или копировальный центр, это отличная находка для учебного учреждения, архива, офиса. Оборудования одновременно прорезает от 40-50 листов, эта цифра меняется в зависимости от модели, — отмечают специалисты компании ООО «Надежный Компаньон» (интернет-магазин All4Print).

К слову, сабельные резаки можно использовать не только при работе с бумагой, но и текстилем. И этот факт, разумеется, расширяет сферу применения таких аппаратов.

Сабельный резак для бумаги — параметры выбора



У этого вида резаков для бумаги много моделей. «Потеряться» в ассортименте точно можно. Потому эксперты рекомендуют при выборе устройства ориентироваться не на «внешний вид», а исключительно на технические параметры. Как-то:

формат бумаги. Предпочтение лучше отдать приборам, работающим с наиболее распространёнными размерами листов — А4. А3;

количество листов, которое резак сможет обработать за одно движение. Практический выбор — «плюс-минус» 40 листов;

длина лезвия резака. Средний и наиболее универсальный размер — 300-400 мм.

Специалисты также рекомендуют выбирать технику, которая будет не только опционально подходящей для работы в конкретных условиях, но и комфортной для её оператора. Хотите удобства в использовании, что… в конечном итоге… будет влиять и на результат, тогда выбирайте резаки с:

разметкой рабочего стола;

функцией «прижима»;

защитным экраном. Он располагается между лезвием и рукой, обеспечивая тем самым безопасность работающего с устройством человека.

Сабельный резак для бумаги — преимуществ больше

Разумеется, у любой техники есть недостатки. Сабельный резак — не исключение. Однако, сравнивая этот прибор с его «коллегами» со статусом «универсальный, для использования во всех сферах», можно говорить, что преимуществ у него всё-таки больше, чем минусов. Устройство:

несложное с точки зрения конструкции;

имеет высокую производительность — степень продуктивности определяется моделью, а ассортимент таких резаков велик;

«заточено» на решение практически любых задача, даже сложных;

работает не только с бумагой, но и картоном, ватманом, а также текстильными материалами.

И — да: сабельные резаки можно подобрать в разных ценовых категориях. Они бывают как бюджетными, так и довольно дорогими по стоимости.

Если же говорить о брендах, то при выборе на производителя (а лучшими — к сведению — в сфере считаются бренды Kobra и JLS), конечно, обращать внимание надо. Однако, подчёркивают знатоки, всё-таки лучше основывать покупку на функционале устройства, и исходя из конкретных задач, которые будут стоять перед резаком. Поэтому приобретать аппараты стоит в специализированных магазинах — консультанты помогут определиться с покупкой.

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