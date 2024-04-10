«Сад памяти»: завтра в Бахчисарайском районе высадят свыше пяти тысяч саженцев сосны

Как присоединиться к экологической акции.

В четверг, 11 апреля в Бахчисарайском районе состоится центральное мероприятие акции «Сад памяти». Как сообщили организаторы, принять участие в экологической акции может любой желающий. Тем более, что «лишние руки» завтра экологам понадобятся. Участники мероприятия высадят 5,2 тыс. саженцев сосны.

Начало акции в 11:00. Точка сбора: N — 44.745402, E — 33.696346 (Тенистовское сельское поселение, село Некрасовка). Координаты места посадки: N — 44.7393, E — 33.7019.

Ответственное лицо: Евгений Акульшин +7(978) 895-99-81.

«Сад памяти» — международная акция, цель которой — высадить 27 миллионов деревьев в память о каждом из 27 миллионов погибших в годы Великой Отечественной войны.