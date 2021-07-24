Садовые топиарные фигуры — высокое искусство в вашем дворе

И это действительно так. Совсем недавно садовые топиарные фигуры были буквально предметом роскоши. Увидеть их можно было в основном в парках, на территории музеев-дворцов, элитарных вилл, общественных пространств и т.д. Но! Время идёт и этот вид ландшафтного искусства — а его история насчитывает не одно столетие (сады, в которых растения преобразовывали в различные фигуры в Европе появились ещё в период Ренессанса) — сейчас начинает отвоёвывать пространство у традиционных способов благоустройства садов и парков. И надо отметить: ландшафтные дизайнеры, создающие кустарниковые скульптуры — https://topiar.ua/produktsiya/sadovie-figury/, этот спрос только подогревают. Ну сложно пройти мимо такой красоты и не захотеть увидеть нечто подобное у себя во дворе!

Что по сути являют собой топиарные фигуры? Это каркас и растения, которым, благодаря специальной стрижке, придают определённую форму. И она может быть, к слову, любой. Как довольно простой — разнообразные геометрические фигуры, так и вычурной — животные и сложные композиции с использованием дополнительных деталей.

И размеров топиарии могут быть разных: от 100 см и выше 3 метров. Именно поэтому такого рода скульптуры не составит труда вписать в практически любое по масштабу пространство.

Из каких растений создают топиарные скульптуры? В основном, из вечнозелёных:

Из туи, тиса, самшита и можжевельника. Такие топиарные формы практически круглый год сохраняют привлекательный внешний вид, радуют свежей зеленью, — отмечают специалисты компании TOPIAR.

Насколько сложно создаются топиарные фигуры? Здесь вынуждены разочаровать «самоделкиных» — самостоятельно, без определённых навыков, знаний и инструментария, создать достойную внимания и радующую глаз скульптуру практически невозможно. Топиар — сложное искусство, так что качество исполнения напрямую зависит от профессионального уровня ландшафтного дизайнера, а также используемых материалов. И да: такие фигуры довольно прихотливы — ухаживать за ними придётся. В частности, регулярно стричь.

И, да: такие фигуры довольно прихотливы — ухаживать за ними придётся. В частности, регулярно стричь. Здесь совет: также пользоваться услугами специалистов. В таком случае топиарные скульптуры будут радовать глаз своим присутствием на участке долгое время.

фото: работы мастеров компании TOPIAR