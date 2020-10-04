Сайт 1688.com — товары оптом прямиком из Китая. Богатый каталог и цены «для своих»

Что уж там… в последние несколько лет китайский рынок пришёл к нам в полной мере. Причём рынок по-настоящему хороший: с товарами достойного качества, а не «свёрстанными» в ближайшей отечественной «подворотне», и потому получившими уничижительное клеймо «низкопробная китайская подделка». Продукция с пометкой «Made in China» сегодня к нам попадает прямиком из Поднебесной, благодаря интернет-магазинам, через которые товары и заказываются. И — да: по статистике, число покупателей, которые регулярно в виртуальном режиме «ходят в Китай», скупая оптом одежду, косметику, игрушки, технику и т.д., растёт буквально в геометрической прогрессии.

Почему так? Главные причины, конечно, низкие цены и широкий ассортимент товаров. К качественной составляющей претензии также возникают крайне редко, ведь китайские производители понимают: адекватное соотношение «цена-качество» — прямая дорога к господству… как бы по политически это не прозвучало… на рынках большинства стран.

Между тем, и в этой «кухне» не всё так просто, как кажется на первый взгляд. А точнее, существуют лайфхаки, которые стоит учесть, ориентируясь на заказ товаров из Поднебесной. И один из них — выбор торговых площадок. Всё дело в том, что многие и не знают, что самая раскрученная такого рода платформа Алиэкспресс — не только не единственная в своём роде, но ещё и не самая выгодная. Знатоки поясняют: она рассчитана на розницу и исключительно на ВНЕкитайский рынок, а потому сами китайцы туда и не заглядывают, справедливо считая, что там дороговато.

Где же они «затариваются»? Основная их база для оптовых покупок (и мелкий опт, и крупный) — сайт 1688.com. Портал изначально был ориентирован на внутренний рынок и, соответственно, цены на товары там значительно ниже, чем на аналогичные предложения в интернет-магазинах для иностранцев. И вот тут время озвучить хорошую новость: на данный момент и покупатели, находящиеся в других странах, могут на платформе 1688 товары оптом приобретать без особых проблем. Главное, знать алгоритм действий. Он несложный, однако отличается от того, который работает при покупках на других такого рода платформах.

И первый пункт, который необходимо принять во внимание: единственный результативный вариант работы с сайтом — через посредников. Без них можно обойтись только в том случае, если вы в совершенстве владеете языком жителей Поднебесной: интернет-магазин 1688.com общается с покупателями исключительно на китайском.

С одной стороны, это создает определенные сложности, с другой – может обернуться преимуществами. Доступные на 1688 товары оптом зачастую уникальны: их не найдешь на других, более популярных площадках. Для предпринимателей это отличная возможность обогнать конкурентов, найдя редкие товары и выгодные предложения. Тем более, с учётом того, что в отличие от сайта Aliexpress, ориентированного на экспорт, 1688 работает на китайском рынке, поэтому цены здесь действительно зачастую ниже международных, — отмечают специалисты компании «Defy-logistics», сотрудничает с 1688 и решает вопросы, связанные с оформлением заказа, оплатой и доставкой.

Участие посредников однозначно оправдано ещё и потому, что они ведут переговоры с китайцами в случае необходимости таковых:

Например, нужно согласовать объем партии. Мы проводим переговоры от вашего имени на китайском языке. Затем мы проверяем товар и контролируем отгрузку и сохранность в процессе доставки. Мы всегда защищаем интересы заказчика, — поясняют в «Defy-logistics».

Ещё одна особенность сотрудничества с сайтом 1688.com: он, конечно, оптовый, но зачастую можно и одну единицу товара заказать. Правда, по цене несколько выше заявленной. Однако, действует и обратная связь: стоимость падает в зависимости от объёма заказа. Чем больше партия, тем меньше денежек отдадите.

В зависимости от объема заказа, стоимость отдельной позиции может отличаться на 30-50%, хотя, конечно, это зависит еще и от категории продукции, — озвучивают цифры специалисты «Defy-logistics».

Выгодно? Именно поэтому китайцы так активно работают с этой торговой площадкой.

И, наконец, стоит знать: товары, представленные на 1688.com, по умолчанию упакованы в китайскую упаковку. Это, разумеется, не проблема, если продукция приобретается для личного пользования. А если на реализацию? Вот тут-то этот интернет-магазин «бьёт» своих «коллег по цеху» наотмашь: нередко, когда продавец и покупатель достигают соглашения на взаимовыгодных условиях, поставщик идёт на встречу и меняет упаковку в соответствии с нуждами-требованиями заказчика.

Надо ли говорить, что все выше обозначенные моменты, по оценкам специалистов, начали выводить сайт 1688.com в лидеры среди интернет-магазинов, реализующих товары по всему миру? Выгода для покупателей ведь очевидна…