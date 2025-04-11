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"Салют Победы" он такой! Тюльпаны Никитского ботанического сада стойко переживают непогоду
фото предоставлено Никитским ботаническим садом, автор - Виктор Филипчук

«Салют Победы» он такой! Тюльпаны Никитского ботанического сада стойко переживают непогоду

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 12:24 11.04.2025

Тюльпаны Никитского сада,  как настоящие герои, выдержали и вихри, и град! Выставка сейчас – в самом расцвете. Тюльпаны – на пике цветения.

Светлана Плугатарь, кандидат биологических наук, ведущий научный сотрудник лаборатории цветоводства:

«Парад Тюльпанов — 2025» в Никитском ботаническом саду, который в этом году посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, героям ВОВ и СВО, абсолютно оправдал своё название «Салют Победы»!!! Тюльпаны как настоящие непобедимые герои выстояли в схватке с непредсказуемой стихией, которая обрушилась на них резким понижением температуры, ледяным дождем, ветром и градом с устрашающими раскатами грома.

Дорогие друзья, смело планируйте свои выходные и приезжайте полюбоваться тюльпанами-героями, не утратившими своего очарования! Для Вас, в честь Великой Победы, цветут 110 000 тюльпанов-победителей!

"Салют Победы" он такой! Тюльпаны Никитского ботанического сада стойко переживают непогоду

фото предоставлено Никитским ботаническим садом, автор — Виктор Филипчук

Вера Зыкова, кандидат биологических наук:

Как настоящие участники парада тюльпаны в Никитском саду стойко пережили вчерашнюю бурю с градом и вот уже радуются пробивающемуся сквозь тучки солнышку! На вершинах гор снег, а у нас — десятки тысяч цветов! 

11 апреля стартовало народное голосование по выборам генерала Парада «Салют Победы» 2025.  80 претендентов, выбранных специалистами из 158 представленных сортов, уже ждут Вашего решения.

Не так-то просто будет выбрать из этих гусаров самого-самого, достойного звания генерала. И так они выглядят на фото, а представьте ещё и ароматы, и общую атмосферу Парада! Выставка — на пике. Цветут почти все сорта. Тюльпаны в такой отличной форме, что выдержали и град, и ветер. Гордо выстроившись стройными рядами они ждут гостей. Вы знаете, куда ехать на выходные. У нас, кстати, солнце! — отмечают специалисты Никитского ботанического сада. 

Онлайн голосование за Генерала Парада «Салют Победы» здесь https://nikitasad.ru/lenta-novostej/pervye-kandidaty-na-zvanie-generala-parada/

источник: Никитский ботанический сад, автор фото — Виктор Филипчук

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