«Салют Победы»: сто десять тысяч цветов = Парад тюльпанов в Никитском ботаническом саду в этом году

Парад тюльпанов в Никитском ботаническом саду поразит выставкой из 110.000 цветов, это больше, чем когда-либо. Они будут радовать посетителей не только на выставочном участке, но и в самых притягательных уголках всего Арборетума.

Все секреты ещё не раскрывают, но уже известно, что гостям будут представлены сорта-новинки, тюльпаны-юбиляры, махровые и попугайные тюльпаны-хамелеоны (меняющие цвет), а также редкие сорта с оригинальными бутонами.

В прошлом году экспозиция называлась «Золотая рыбка». А в этом?

Мы приглашаем всех на выставку, которую назвали «Салют Победы», – комментирует директор Никитского ботанического сада – Национального научного центра РАН, чл.-корр. РАН Юрий Плугатарь. – 2025 год объявлен в России Годом 80-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов и Годом защитника Отечества. Это главный праздник для всей страны. И цветение наших тюльпанов (а выставка стартует в апреле) можно воспринимать как праздничный салют в честь ветеранов и в честь героев, которые сегодня отстаивают наши идеалы. Тюльпаны, которые мы продемонстрируем этой весной – олицетворение нашей гордости. Символ мужества, славы, торжества правого дела! Все мы помним и любим фильм «Офицеры». Никитский сад очень гордится тем, что в числе его друзей – великий народный артист Василий Лановой. Десять лет назад, 27 апреля 2015 года Василий Семёнович побывал у нас на Параде тюльпанов. Он любовался цветением сакуры, был восхищён ярчайшей коллекцией тюльпанов, именно тогда произнёс свою, ставшую крылатой, фразу: «Никитский сад – это рай на Земле!». В нашем архиве бережно хранится газета с его автографом, у нас – тысячи фотографий с его благотворительных концертов, которые он давал на легендарной ракушке – сцене, где выступали Козловский, Штоколов, Вертинский, Райкин, Окуджава, Константин Фролов и Вера Петровская. Когда он проходил по саду – все подтягивались: вот он, настоящий генерал Парада! Так что и конкурс на звание Генерала Парада возник не случайно. И в этом году мы продолжим нашу традицию, самый красивый тюльпан будет определён народным голосованием.

На этот раз приглашение на открытие Парада получат лучшие волонтёры Крыма, участники СВО, кадеты и воспитанники военных училищ. Для них впервые на нашей площадке пройдёт концерт, где прозвучат военные песни прошлых лет, и те, что рождаются сегодня.

Список генералов Парада прошлых лет:

2020 – Алладин

2021 — Fabio.

Fabio. 2022 — «Valery Gergiev».

2023 — Finola



2024 — Crown of Dynasty

источник: пресс-служба Никитского ботанического сада

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