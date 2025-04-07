«Салют Победы» в Никитском ботаническом саду. А вы видели?

В Никитском ботаническом саду стартовал Парад тюльпанов, который проходит в Ялте уже 18-й раз.

В 2025 году этот цветочный парад называется «Салют Победы», поскольку приурочен он к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Одним из пунктов программы открытия этого года стал концерт в Художественной галерее Никитского ботсада, в рамках которого прозвучали песни военных лет. Москвич Герман Филимонов и ялтинец Николай Носков исполнили песни, знакомые нам с детства: «Любимый город», «Ты ждешь, Лизавета», «Здесь птицы не поют» и другие композиции, вызвавшие душевный отклик у зрителей.

С этого дня мы начинаем акцию, где в соцсетях будем рассказывать о родственниках наших сотрудников, которые участвовали в Великой отечественной войне. Эта акция продлится до 9 мая, таким образом наш Парад тюльпанов, который мы назвали «Салют победы» почтит память тех, кто отдал свои жизни на полях той войны и будет в поддержку тех, которые воюют сейчас на фронтах СВО, — подчеркивает директор НБС-ННЦ, член-корреспондент Российской академии наук, профессор, заслуженный деятель науки и техники Республики Крым, председатель Совета ботанических садов России Юрий Владимирович Плугатарь.

В этот волнительный день, несмотря на дождь, люди из разных уголков России наслаждались разнообразием цветов и форм тюльпанов, которые считаются голландскими растениями, но в Крыму эти цветы растут в полях и в диком виде. Тюльпаны выращивают здесь со времени основания НБС, а работа по их селекции проводится с 1961 года. В этот раз было высажено 110 тысяч луковиц тюльпанов. 158 сортов ярким ковром расстелились перед гостями выставки. В этом году ботанический сад побил собственный рекорд, представив 62 сорта голландской селекции. В прошлом году новинок было 36. Сорта селекции Никитского сада тоже представлены на выставке, но они относятся к классу позднецветущих, потому будут цвести немного позже.

Махровые и попугайные тюльпаны, меняющие цвет, особенно привлекали внимание публики. И дети, и взрослые любовались цветами и запоминали их названия, ведь по традиции посетителям парада тюльпанов предложено выбрать самый лучший, самый красивый сорт, проголосовав за звание генерала Парада тюльпанов.

Традиционно мы будем выбирать генерала Парада, и уже с понедельника, с 7 апреля, можно будет проголосовать и в соцсетях, и на сайте Никитского ботанического сада, и к 9 мая будет определен победитель, — сказала ведущий научный сотрудник лаборатории цветоводства, кандидат биологических наук Светлана Плугатарь.

Также она отметила, что те 62 сорта зарубежной селекции, которые относятся к садовому классу «Триумф», отличаются разнообразием окрасок и со временем, как хамелеоны, меняют окраску. На вопрос, за какой сорт будет голосовать она сама, Светлана сказала, что ей тяжело сделать выбор, потому что они все прекрасны.

Юные кадеты на открытии выставки читали стихи, художники создавали новые работы, фотографы выбирали удачные локации, а тюльпаны радовали посетителей не только на выставочном участке, но и в самых интересных уголках всего Арборетума.

По словам директора Никитского сада Юрия Владимировича Плугатаря, цветы будут радовать посетителей не меньше трех недель.

Не пропустите это сказочное флористическое событие!

автор: Анфиса Третьякова, фото автора

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