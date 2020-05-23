Сам себе дачник: как собственноручно построить на участке теплицу

И этот вопрос на самом деле не праздный: по статистике, каждый второй дачник в начале сезона раздумывает — сажать-сеять в открытый грунт или всё-таки собраться с мыслями да силами и сотворить в конце-концов теплицу? Сколько задумывающихся доходят до реализации планов в жизнь? Каждый четвёртый.

А зря! Знатоки поговаривают, что такие усилия в прямом смысле этого слова приносят замечательные плоды — тепличный урожай зачастую в разы больше, чем тот, за который доводится бороться под палящим солнцем, проливными дождями, сводя счёты с насекомыми-вредителями. Ну и, конечно, теплицы — незаменимый «товарищ-соратник» тех, кто собственноручно выращивает рассаду.

Почему же далеко не все возводят на своих дачных и приусадебных участках теплицы? Про лень, которая у большинства из нас… как ни крути… «вперёд родилась», умолчим, а акцент сделаем на том, что многие уверены — тепличные конструкции собственноручно оборудовать непросто. Затратно как по времени, так и по силам.

Однако заядлые дачники со стажем утверждают: всё гораздо проще, чем кажется. Полное руководство к действию здесь — https://sdelairukami.ru/tag/stroitelstvo-teplitsy/, мы же отметим основные моменты, которые необходимо учесть, замахиваясь на строительство теплицы своими руками:

Первый: теплицы — конструкции, которые не зазорно и очень даже удобно возводить из подручных материалов. Металл, дерево, пластик, алюминий, профиль для гипсокартона — каркас может быть создан без больших затрат. Что же касается покрытия, то к этому вопросу, говорят специалисты, стоит подойти более скрупулёзно — лучше отдать предпочтение максимально качественным материалам. Их прочность ставим во главу угла. Это, к примеру, может быть полиэтиленовая плёнка (как обычная, но относительно толстая, так и светостабилизированная, гидрофильная, вспененная и армированная), стекло, поликарбонат… Главное — материал должен пропускать достаточно света, но при этом быть устойчивым к разного вида атмосферным явлениям. Тем более, если речь идёт о теплице, которую будут эксплуатировать круглый год.

Подчеркнём: каждый из выше обозначенных материалов, которые используют при строительстве теплиц, имеют свои преимущества и недостатки. Поэтому выбирать подходящий стоит, исходя из конкретных условий эксплуатации.

И, к слову, креативное начало в деле строительства теплиц никто не отменял. Есть умельцы, которые создают такие «домики для овощей-растений» из совсем уж подручных материалов. Из пластиковых бутылок и оконных рам — как вам такие варианты?

Второй: форма теплиц и размер может быть любыми, в зависимости от параметров участка. Совет при этом один — крышу лучше делать не плоской, а со скатами. Дождь и снег такие конструкции переживают проще.

Третий — и этим вопросом задаются многие: если планируете использовать теплицу не один сезон, то лучше возвести её пусть на небольшом и примитивно скроенном, но фундаменте. Насколько основательным он должен быть? Чем больше конструкция, тем серьёзнее должен быть фундамент. Тем более его стоит заложить, если на участке подвижный грунт.

И ещё: стоит ли при возведении теплицы делать ставку на максимальную экономию средств? Скажем так: принцип «Скупой платит дважды» работает и здесь. Хотя бы потому, что теплицы — конструкции, при активном использовании которых текущего ремонта не избежать. Здесь секрет успеха в том, чтобы любая деталь сооружения могла быть заменена аналогичной быстро и без лишних затрат.

Ну и, разумеется, если есть возможность использовать более качественные материалы, то это нужно сделать — многих мелких поломок удастся избежать точно.

иллюстрации: портал Сделай своими руками — Сделай сам