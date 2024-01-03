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Самая оригинальная «новогодняя ёлка» – в Никитском ботаническом саду

Самая оригинальная «новогодняя ёлка» Крыма – в Никитском ботаническом саду

Опубликовал: CrimeaPRESS в Актуально 20:12 03.01.2024

Это секвойядендрон. Но оригинален он не только потому что секвойядендрон…

В Никитском ботаническом саду (НБС) нарядили знаменитое новогоднее дерево Крыма – 12-метровый секвойядендрон. Это самая оригинальная «новогодняя ёлка» даже не потому, что экзотическое вечнозеленое дерево, а потому что украшения на нем самые что ни на есть уникальные – юные ялтинцы смастерили своими руками.

Игрушки «на ёлку» изготовлены школьниками, воспитанниками детсадов и творческих студий Большой Ялты. В этому году участие в акции приняли 29 коллективов, которые передали более 500 разнообразных украшений, сообщили в пресс-службе НБС.

Самая оригинальная «новогодняя ёлка» Крыма – в Никитском ботаническом саду

Секвойядендрону – 45 лет, а вот творческой акции – 7. И год от года новогодние украшения все более качественные, интересные. Главное условие – водостойкость материалов. Желательный размер игрушек от 30 см и выше. Результат превзошел все ожидания – игрушек сотни. Наряжали «мамонтово дерево» (еще одно название секвойядендрона) с помощью подъемного крана.

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Самая оригинальная «новогодняя ёлка» Крыма – в Никитском ботаническом саду

Спасибо всем, кто принимал участие, создавал свои шедевры, вдохновлял, организовывал и помогал нам рассказать про этот замечательный проект. Да, мы нарядили секвойядендрон вместе, — сообщила 27 декабря пресс-служба НБС.

Самая оригинальная «новогодняя ёлка» Крыма – в Никитском ботаническом саду

Победителей творческого конкурса наградили бесплатными пригласительными в ботаничекий сад.

Самая оригинальная «новогодняя ёлка» Крыма – в Никитском ботаническом саду

Фото и материалы: пресс-служба НБС. Больше фото — ЗДЕСЬ.

 

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