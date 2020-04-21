«Самоизоляция» — не помеха. Сроки реализации нацпроектов и ФЦП в Крыму сдвигаться не будут

Глава РК Сергей Аксёнов сообщил, что сроки реализации национальных проектов и федеральной целевой программы (ФЦП) «Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя до 2022 года» не будут перенесены в связи с ограничительными мерами. Об этом Глава Крыма заявил в ходе заседания республиканского Совмина.

По словам Сергея Аксёнова, все вопросы, связанные с реализацией государственных программ, находятся под постоянным контролем.

Сроки по их реализации не сдвигаются, кроме тех программ, которые по объективным причинам внесены в перечень отраслей, которые, соответственно, не работают в условиях ограничительных мер, связанных с коронавирусом. По всем остальным направлениям, включая национальные проекты, ФЦП и так далее, никакие сроки не сдвигаются, — сказал Глава Крыма.

Аксёнов подчеркнул, что по всем остальным направлениям необходимо спрогнозировать ситуацию и риски невыполнения поставленных задач в установленные сроки.