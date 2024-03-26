Самолечение опасно для здоровья. 27-летняя крымчанка «залечила» мужа до смерти

В Раздольненском районе местная жительница осуждена за причинение смерти по неосторожности своему супругу. В ходе судебного разбирательства установлено, что 27-летняя крымчанка, не имея специальных познаний в области медицины, не ознакомившись с инструкцией к применению медицинского препарата «Магния сульфат», с целью улучшения состояния здоровья своего супруга, неоднократно применяла его инвазивно по просьбе супруга

В результате неосторожных и небрежных действий подсудимой по произведению инъекций, у ее супруга произошло резкое ухудшение состояния здоровья, в связи с чем последний госпитализирован в учреждение здравоохранения, где, несмотря на реанимационные мероприятия, наступила его смерть, — рассказали в прокуратуре.

Суд с учетом позиции государственного обвинителя назначил местной жительнице наказание в виде 3 месяцев исправительных работ с удержанием 5 % заработной платы ежемесячно в доход государства. Приговор не вступил в законную силу.