Самолета Гидромета нам мало. Будем вызывать дожди в Крыму с земли

И это не шаман с бубном, а ученый с проектом на пару миллиардов рублей.

Специалисты автономной некоммерческой организации «Агентство атмосферных технологий» разработали проект по увеличению объема атмосферных осадков в Крыму, который предусматривает размещение на полуострове трех специальных самолетов и 10 наземных станций. Об этом в ходе круглого стола «Решение проблемы по обеспечению надежного водоснабжения Крымского полуострова» рассказал заместитель директора агентства Алексей Бычков.

Технологию увеличения осадков в Крыму предлагается выполнять с применением самолетной техники. В проекте по искусственному увеличению осадков предлагается использовать несколько типов самолетов. Также предлагается использовать технологию искусственного увеличения осадков с помощью наземных генераторов. Предусматривается установка генераторов в предгорных и горных районах и в тех местах, где невозможно проводить работы с помощью самолетов, – цитирует Бычкова ИА «Крыминформ» .

Он отметил, что проект может быть реализован в три этапа:

— первый этап предусматривает разработку технико-экономического обоснования, определения мест размещения самолетов и наземных генераторов;

— второй — создание системы искусственного увеличения осадков в Крыму и Севастополе. Ориентировочная стоимость – 800 — 900 млн. рублей.

— третий этап – выполнение регулярных работ по увеличению осадков с использованием трех самолетов и 10 наземных генераторов. Ориентировочная стоимость 1 млрд. 140 млн. рублей с учетом расходов на функционирование всей системы.

Предварительный анализ природно-климатической обстановки в Республике Крым и затрат на создание такой системы в составе трех самолетов и 10 наземных генераторов показывает, что она способна дать от 200 до 250 млн кубических метров дополнительной воды в год. При этом стоимость будет составлять 20-25 рублей за метр кубический, – подчеркнул Бычков.

Ранее в Крыму появился увеличивающий количество осадков из дождевых облаков самолет Росгидромета. На проведение этих работ был заключен контракт стоимостью 25,5 млн. рублей. Что делал в небе над Крымом этот самолет — ЗДЕСЬ.