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Самолёт радиоэлектронной разведки ВВС США заинтересовался побережьем Крыма
Фото: Twittrer

Самолёт радиоэлектронной разведки ВВС США заинтересовался побережьем Крыма

Опубликовал: CrimeaPRESS в Крым и мир 12:48 06.02.2020

В среду 5 февраля, в 11:30 стратегический разведывательный самолет ВВС США Boeing RC-135U с позывным JAZZY71 вылетел с авиабазы Суда-Бэй на греческом острове Крит. «Боинг» выполнил разведывательный полёт вдоль побережья России. Он был замечен близ берегов Крыма и Краснодарского края. Об этом свидетельствуют данные мониторингового ресурса PlaneRadar.

Полет выполнялся на удалении приблизительно 45-60 км от побережья над международными водами Черного моря. Boeing RC-135U предназначен для определения с дальнего расстояния режимов работы сил и средств ПВО противника, вскрытия координат развернутых зенитных ракетных комплексов и их РЛС, а также перехвата информации с линий связи штабов и оценки возможностей группировки войск.

Самолёт радиоэлектронной разведки ВВС США заинтересовался побережьем Крыма

Скриншот: Planeradar

Самолёт радиоэлектронной разведки ВВС США заинтересовался побережьем Крыма

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