Самые дорогие и самые дешёвые огнестойкие сейфы

Огнестойкие сейфы внешне мало отличаются от обычных. Чаще в них стоят несложные ключевые замки, металл стенок тонкий, иногда из алюминия (меньше проводит тепло). Отличие во внутренней конструкции и изоляции дверей. В зависимости от типа ценностей, которые предполагается хранить. Одно дело просто ценные бумаги, которые не захочется восстанавливать, другое – крупные суммы денег, архивные данные на листах или магнитных/электронных накопителях. Разницы в цене может быть весомая между сейфом с минимальным классов пожаростойкости и максимальным. Значительно меняется цена на изделие от габаритов. Для разных нужд предпочитают купить огнестойкий сейф дешёвый или дорогой.

Самые дешёвые огнестойкие сейфы

Конструкция пожаростойких сейфовых изделий примерно одинаковая. Между слоями металла находится слой пенобетона и других материалов, стойких к огню. А в районе притвора двери приклеиваются прокладки, различные уплотнительные материалы. В некоторых моделях притвор осуществляется ступенчато, чтобы дополнительно защитить от попадания огня и дыма. Отличие между разными моделями в том, какого качества используются изолирующие материалы. Недостатки дешёвых огнестойких сейфов:

Минимальные классы защиты 30Б и 60Б. Значит, что на протяжении 30 или 60 минут хранилище сохранит ценности, а именно деньги либо ценные бумаги. Класс Б не предназначен для хранения другого типа ценностей.

Деградация пожаростойкости со временем. Даже если сейф не попадал в огонь или не был в задымлённом либо влажном помещении, с годами пропадает пожаростойкость. Происходит это из-за того, что рассыхаются прокладки, меняется структура пенобетона.

Малые габариты. Размер сейфа значительно влияет на цену. Сейфы с большой вместительностью – от полуметра в высоту – стоят от 30 000 тысяч рублей. А за цену, например, 10 000 тысяч габариты будут в районе 30-40 см в высоту.

Среди бюджетных сейфов для квартиры хороши изделия от Valberg. Можно купить модели за 16-20 тысяч рублей даже с электронным кодовым замком (не нужно прятать ключи от посторонних лиц). Большинство моделей имеют класс пожаростойкости 60Б.

Самые дорогие огнестойкие сейфы

Такие хранилища защищают не только деньги, бумаги и драгоценности от пожаров. Они предназначены также:

Для сохранности накопителей информации: USB-накопители, карты памяти, лазерные диски, HDD и SSD диски и проч.

Киноплёнки, фотоплёнки.

Дело в том, что хранилища данных могут выйти из строя от перепадов температур, а не только собственного от огня. Изделия можно отличить по классам защиты Д и ДИС. В российских магазинах такие сейфы можно встретить, например, от фирм Diplomat, SMP, Staklkraft. Цена на высокостойкие сейфы в среднем несколько сотен тысяч рублей.