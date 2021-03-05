Самые популярные финансовые активы

Собираясь торговать на финансовом рынке, очень важно правильно выбрать те активы, за которыми вы будете наблюдать.

Речь не о том, чтобы с утра до вечера рассматривать, как движется их график и пытаться угадать его следующий ход. Мы имеем ввиду реальную аналитику, без которой будет очень трудно разобраться, насколько перспективен данный актив.

Популярные активы: акции

Если вы выбираете в качестве объекта наблюдения ценные бумаги какой-либо компании, прежде всего, вам надо ответить на вопрос, почему вы выбрали именно их. Возможные варианты ответа лежат на поверхности: вы знаете эту компанию, слышали о ней, а, быть может, сами пользуетесь ее продуктами. Трейдеры, попадающие в эту категорию, часто выбирают акции Tesla, Coca Cola, Boeing, Facebook, Amazon, Microsoft. Twitter и другие.

Другой вариант – вам кто-то эту компанию посоветовал как перспективную или просто надежную. Это мог быть аналитик на Youtube, ваш знакомый инвестор, просто друг или ведущий программы на финансовом телевидении. Что ж, в этом случае решать только вам, следовать этому совету или нет. Всегда помните, что аналитики – тоже люди, и ни один из них не знает на 100%, что произойдет не то что завтра, но и через 10 минут. Так что полагаться на их мнение стоит в рамках разумного.

После выбора ваша задача – изучить деятельность компании. Вы должны знать, когда она публикует отчет по деятельности за квартал, чем сейчас занимается, что разрабатывает, какие новости могут влиять на ее котировки, а также на каком основании курс ее акций может расти или падать. Как правило, если за ценными бумагами компании не стоит ничего существенного, их резкий рост оправдывается только спекулятивным интересом трейдеров, а, значит, может в любой момент прекратиться. В том же случае, если компания занимается общественно значимыми разработками, повышение стоимости ее акций вполне оправдано и уже более надежно. Хотя, повторимся, ни один прогноз не является 100%-ой гарантией результата.

Популярные активы: валютные пары

Чаще всего трейдеры выбирают EURUSD, GBPUSD, USDCAD, EURRUB и USDRUB. Это тоже понятно: по этим валютам есть довольно много аналитики, которая обновляется каждый день. Да и новости по финансовым телеканалам о евро, долларе, фунте, канадском долларе и рубле можно услышать каждый день.

Вам совершенно не обязательно выбирать именно эти валютные пары: по ним очень сильная волатильность в течение дня. Значит, для начинающих трейдеров торговать ими может быть рискованно, особенно если вы решили использовать кредитное плечо от брокера. Рекомендуем для начала освоиться в рыночной среде и открыть forex demo счет. Это безопасная среда, в которой вы сможете научиться открывать сделки на виртуальном балансе. Также это полезно для того, чтобы разобраться, какие именно новости и как влияют на каждую из валютных пар.

Популярные активы: индексы

Те трейдеры, которым близка торговля на акциях, могут выбрать для себя и индексы. Это удобно с той точки зрения, что вы совершаете сделки CFD не на новостях по отдельной компании, а на движении целого сектора экономики. К примеру, 100 крупнейших технологических компаний входят в индекс Nasdaq100, а их стоимость учитывается с изменениях его средневзвешенного курса.

В любом случае, чтобы привыкнуть к выбранному активу рекомендуем сначала открывать тренировочные сделки на демо-счете. Это позволит вам чувствовать себя более уверенно и не бояться рынка, какой бы актив вы ни выбрали!