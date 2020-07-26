Самые прочные ткани для мебели

От выбора обивочной ткани зависит внешний вид и срок службы мебели. Качественная обивка должна хорошо сохранять форму, быть устойчивой к истиранию, растяжению, выгоранию и когтям домашних животных.

Немногие материалы совмещают все эти свойства, но мы выбрали пять универсальных вариантов, которые стоит рассмотреть. Расскажем о составе, важнейших характеристиках и применении тканей.

Ткани для обивки: 5 лучших

Приобретайте мебельную обивку в тех магазинах, где есть из чего выбирать, а у каждого материала указаны эксплуатационные характеристики и особенность назначения. Например, продажей тканей в Крыму занимается интернет-магазин «Экокожа.ру» https://crimea.ecokoja.ru, предлагая широкий ассортимент и быстрый подбор с учетом запросов клиентов.

Итак, какие материалы – лидеры в плане износостойкости:

Флок. Мягкий на ощупь, бархатистый материал, обладающий большой цветовой гаммой. Дополнительную мягкость придает специальное силиконовое покрытие. В составе в разных пропорциях присутствует полиэстер, полиамид, вискоза или хлопок. Структура образована из двух слоев: основа – тканевое полотно, верхний – мелко нарезанный капроновый или нейлоновый материал. Флок отличается высокой устойчивостью к износу и механическим повреждениям. Он не выгорает под прямыми лучами солнца, не боится влаги – ворсинки словно «отталкивают» попавшие на поверхность капли воды. На диване из флока не образуются зацепки и растяжки из-за когтей животных – это самая прочная ткань из категории «анти-коготь». Шенилл. В материале сочетаются натуральные хлопковые нити и искусственные (вискоза, полиэстер, акрил и т.д.). Прочность шенилла объясняется его структурой: в обычную гладкую нить вплетены начесанные пушистые волокна. Они плотно переплетаются и скручиваются между собой, образуя толстую шенилловую нитку. Рисунок плетения может быть гобеленовым, сатиновым, жаккардовым. Поскольку синтетика в составе преобладает, материал отличается износоустойчивостью, эластичностью, сохранением формы. Почти не сминается и очень ровно «ложится» на мягкую мебель, подчеркивая правильные геометрические формы. Рогожка. Грубоватая, но очень практичная и прочная обивка для мебели. У нее выраженная плотная фактура, созданная из натуральных и синтетических волокон. Нити переплетены таким образом, что образуют характерный именно для рогожки шахматный узор. Материал сложно повредить, порвать и деформировать. Он легко возвращает первоначальную форму, не растягивается и не садится после стирки. При интенсивном использовании ткань прослужит 10-15 лет, не теряя первоначальный вид. А вот от когтей рогожку лучше уберечь: на ней могут появиться зацепки и разрывы нитей. Гобелен. Объемный фактурный материал, который выделяется не только прочностью, но и сложностью узоров. Ткань многослойная, в составе – около десятка переплетенных нитей различной толщины. Встречаются как натуральные, (лен, хлопок, шерсть), так и искусственные (полиэстер, вискоза) волокна. Частое соотношение – 50:50%. Плотность гобелена достигает 350 г/м², поэтому он очень устойчив к истиранию, деформации, заломам. Обивку стоит беречь от когтей домашних питомцев. Букле. Плотный материал, сплетенный из толстых однотонных или меланжевых нитей. В составе преобладает полиэстер с вкраплением натуральных волокон. Поверхность может быть гладкой, с мелким ворсом или шероховатой, покрытой «узелками». Прочный, устойчивый к износу, долгое время сохраняющий цвет. Минус – зацепки от когтей животных, «впитывает» жидкости, образуя пятна и разводы.

При подборе учитывайте место установки мебели и микроклимат в помещении. В детской комнате идеален флок, в гостиной – гобелен или букле, а для садовой мебели хорошим вариантом станет рогожка.