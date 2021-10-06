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Самые теплые сапоги на зиму для женщин
фото: pxhere.com

Самые теплые сапоги на зиму для женщин

Опубликовал: КрымPRESS в Жизнь в России 18:05 06.10.2021

С приходом осени самое верное решение — заранее начать готовиться к зиме. Погода порой бывает непредсказуемой и холода наступают раньше календарной зимы. Поэтому, чем раньше вы задумаетесь над поиском подходящей пары теплой обуви, тем больше времени сэкономите! А эта статья поможет вам с выбором!

Какие женские сапоги выбрать на зиму? Для начала нужно определиться, какие модели и материалы вы предпочитаете. Даже самая модная и стильная обувь будет просто пылиться у вас в шкафу, если она вам не по душе.

Натуральные материалы — это всегда хороший и практичный выбор. В таких сапогах вы будете чувствовать себя комфортно, потому что кожа и замша принимают форму ноги, а натуральный мех обеспечивает доступ воздуха и не дает ногам вспотеть.

За сапогами из этих материалов легко ухаживать, ведь на рынке сейчас огромное количество специальных средств, которые помогут вам поддерживать внешний вид вашей зимней обуви в отличном состоянии.

Давайте также рассмотрим, какие женские сапоги сейчас в моде. В этом году отдавайте предпочтение обуви на грубой подошве в стиле милитари. Несмотря на их брутальный вид, они отлично сочетаются даже с платьями и юбками из плотных материалов.

Самые теплые сапоги на зиму для женщин

Еще одна стильная деталь тренда 2021 года — это шнуровка. Сапоги на шнуровке смотрятся максимально эффектно, в них ваш лук станет ярким даже в самый обычный день. Шнуровка может быть просто декоративной и не выполнять свою прямую функцию, как, например, в этой модели Mario Berlucci 2-7001-01.

Обтягивающее не носить, белое не надевать? Пора уже отбросить старые установки, которые мешают жить так, как хочется. Белый цвет в обуви вошел в моду несколько лет назад и до сих пор остается в тренде. Например, такая модель Mario Berlucсi 2-7055-28 освежает и молодит, делает образ нежным и изящным. Выбирая белый цвет, вы делаете ставку на стильный лук и позволяете себе выбирать самое лучшее.

Не забудем про классику, которая всегда актуальна и не зависит от модных тенденций. Если ваш образ жизни или работа подразумевает деловые костюмы или строгий стиль в одежде, то не обойтись без пары моделей на каблуке (необязательно высоком). Выбирайте обувь из натуральных материалов, чтобы не мерзнуть даже в сильный мороз. Натуральная замша, кожа и мех — идеальное сочетание для классических сапог. На сайте https://marioberluchi.ru/ представлен отличный выбор сапог из натуральных материалов, которые идеально подходят под непредсказуемую зимнюю погоду.

Самые теплые сапоги на зиму для женщин

Как видите, вариантов для выбора действительно много, но многое также зависит и от вашего личного предпочтения. Выбирая качественную и теплую обувь, обращайте в первую очередь внимание на натуральные материалы, потому что именно они обеспечат вам тепло и хорошую терморегуляцию, а также модный дизайн. Пусть ваша зимняя обувь будет самой теплой, комфортной и стильной!

Самые теплые сапоги на зиму для женщин

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