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Санитарная очистка Симферополя: за один день убрано 9 стихийных свалок
Фото: пресс-служба администрации Симферополя

Санитарная очистка Симферополя: за один день убрано 9 стихийных свалок

Опубликовал: CrimeaPRESS в ЖКХ Крыма 13:01 11.03.2020

О том, как проходит в эти дни санитарная очистка Симферополя рассказал заместитель начальника Департамента городского хозяйства администрации крымской столицы Евгений Маляров.

Силами МУП «Экоград» в период с 3 по 10 марта вывезено 21 тысяча 637 кубометров твердых коммунальных отходов и крупногабаритного мусора. За вчерашний день на территории города ликвидировано 9 стихийных навалов общим объемом 47,5 кубометров, — сказал он, — Силами МУП «Железнодорожный жилсервис» за прошедший период было вывезено 3 тысячи 203 кубометра коммунальных отходов, а также 359 кубических метров навалов мусора.

Кроме того, силами МБУ «Город» за прошедшую неделю осуществлена обрезка деревьев по улицам Титова, Глинки, Пушкина, Трубаченко, 60-летия Октября, Санитарная и Заводская. Осуществлен покос газонов по улицам Глинки и Маршала Жукова общей площадью 9 тысяч квадратных метров.

Санитарная очистка Симферополя: за один день убрано 9 стихийных свалок

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