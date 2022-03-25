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Санкции не помешают: рыбопромышленный комплекс Севастополя ведет работу по импортозамещению
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

Санкции не помешают: рыбопромышленный комплекс Севастополя ведет работу по импортозамещению

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 20:12 25.03.2022

Рыбропромышленный комплекс Севастополя смещает векторы развития в связи с ужесточением санкций.

Ввиду введения санкционного режима наши французские партнеры вынуждены были приостановить продажу молоди моллюсков. Это ставит перед севастопольскими аквакультурщиками задачу по интенсификации работы с Институтом биологии южных морей в части организации собственного селекционно-племенного центра, а также питомника молоди, — цитирует пресс-служба заместителя губернатора Севастополя Марию Литовко.

По словам чиновника, проект уже находится в работе, для него есть инвесторы. В ускорении его реализации заинтересованы участники рыбопромышленного кластера.

Еще одним направлением работы с Институтом биологии южных морей в части импортозамещения станет внедрение альгобиотехнологий – выращивания микроводорослей, получения биологически активных добавок, спирулины, Омега-3 жирных кислот.

В сфере развития рыбопереработки планируется сместить вектор экспорта в сторону стран, не поддерживающих санкции в отношении Крыма и Российской Федерации. Так, участники рыбопромышленного кластера уже поставляют свою продукцию в Грузию, Туркменистан, Узбекистан, Казахстан и Киргизию.

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Предприятия кластера также обеспечивают госзаказ. Правительство Севастополя продолжит работу по расширению мер поддержки рыбопромышленного сектора, чтобы в кратчайшие сроки минимизировать санкционное давление на отрасль.

Напомним, приоритетный проект создания рыбопромышленного кластера в Севастополе собрал более 40 инвесторов. В рамках его реализации за 2020-2021 годы объем инвестиций в отрасль уже составил 118 млн руб, а количество рабочих мест в сфере рыбодобычи и рыбопереработки увеличилось на 11%. В 2019 году в Севастополе вырастили 61 тонну аквакультуры, в 2020 году – после создания рыбопромышленного кластера – этот показатель составил 142 тонны, а в 2021-м – уже 171 тонну.


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