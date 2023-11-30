Сбер открыл ещё один офис в Севастополе. По счёту — третий

В Севастополе на проспекте Октябрьской Революции, 38 начал работу третий в городе и седьмой на полуострове офис Сбербанка, обслуживающий розничных клиентов. Отделение расположено в одном из самых густонаселённых районов города, вблизи крупных торговых центров и социально значимых объектов.

Здесь можно получить дебетовую или кредитную СберКарту, оформить вклад, потребительский кредит, подключить подписки СберПрайм и СберПрайм+, воспользоваться хранилищем ценностей и многими другими продуктами и услугами банка. Представители сервиса недвижимости «Домклик» помогут получить услуги Сбера, связанные с недвижимостью. Предпринимателям доступно оформление кредитов, депозитов, открытие расчетного счета, регистрация бизнеса и т.д.

Отличительная особенность нового офиса в Севастополе – большая команда сотрудников, которые специализируются на предоставлении услуг Сбера, связанных с недвижимостью. Теперь купить, продать или сдать в аренду недвижимость, оформить ипотеку, зарегистрировать сделку в электронном виде, провести расчеты между покупателем и продавцом можно в Севастополе одном месте – в офисе Сбера на проспекте Октябрьской Революции. Ждем жителей и гостей города в нашем новом отделении! — цитирует пресс-служба управляющего Головным отделением Сбербанка в Крыму Андрея Подсвирова.

Другие офисы Сбера работают на ул. Руднева 13-31 и на пр. Генерала Острякова, 80. На ул. Вакуленчука, 33А располагается специализированный офис по обслуживанию юридических лиц.

источник: пресс-служба Сбербанка