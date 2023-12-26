Сбер открыл очередной офис в Севастополе

В отделении представлен широкий ассортимент продуктов и услуг Сбера для розничных и корпоративных клиентов. Здесь можно установить перевести зарплату или пенсию в Сбер, открыть вклад, оформить ипотечный, потребительский или образовательный кредит, зарегистрировать бизнес, открыть расчетный счет и многое другое. В зоне самообслуживания установлены четыре банкомата последнего поколения. Офис находится по адресу ул. Генерала Хрюкина, 2.

Здесь физические лица могут открыть дебетовую СберКарту, совершать платежи и переводы, оформить и получить ипотеку в центре ипотечного кредитования «Домклик», а также воспользоваться другими услугами банка. Юридическим лицам и предпринимателям здесь также доступен большой спектр продуктов и услуг, необходимых для развития бизнеса.

Отделение работает с розничными клиентами по будням с 8:30 до 20:00, по выходным с 9:00 до 19:00; с корпоративными – по будням с 9:00 до 18:00. Офис работает без перерыва на обед.

На данный момент в Севастополе представлено пять офисов Сбера: четыре работают с розничными и корпоративными клиентами, один специализируется на обслуживании юридических лиц.

источник: пресс-служба Юго-Западного банка Сбербанка