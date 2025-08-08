Прямо сейчас:
Сбережения севастопольцев превысили 78 млрд рублей
фото: pikist.com

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 11:39 08.08.2025

На 1 июля 2025 года жители Севастополя хранили на счетах в банках 78,3 млрд рублей (без учета средств на счетах эскроу). За год этот показатель возрос более, чем на 10%.

Привлекательность вкладов сохраняется, несмотря на то, что вслед за снижением ключевой ставки снизились и банковские ставки. Депозиты остаются надежным и удобным инструментом сбережения, ведь они дают возможность севастопольцам защитить свои средства и получить гарантированный доход. При этом суммы вкладов в пределах 1,4 млн рублей застрахованы государством, — цитирует пресс-служба и.о. руководителя Отделения Севастополь Южного ГУ Банка России Виталия Сидоренко.

Общий объем обязательств жителей города перед банками вырос за год почти на 25%, тогда как годом ранее прирост был около 31%, и на 1 июля 2025 года составил 63 млрд руб. Замедлилась динамика прироста и в ипотечном кредитовании: если год назад этот портфель подрос на 38%, то в этом году — на 25%. К началу второго полугодия сумма ипотечных кредитов, полученных севастопольцами, составила 37 млрд руб.

Напомним, ключевая ставка сейчас 18%. Инфляция все ещё существенно выше цели, понадобится продолжительный период высоких ставок в экономике. Банк России нацелен на возвращение инфляции к 4% в 2026 году.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя

