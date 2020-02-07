Сбитень – полезные свойства напитка

Сбитень – старинный славянский напиток с богатейшей историей, древнерусский вариант современного глинтвейна. Издревле его варили на меду, щедро сдабривая пряностями и полезными травами. Пили сбитень круглый год – напиток согревал в мороз и хорошо утолял жажду в зной. Знахари назначали его от разных болезней.

Большое разнообразие вкусов, а также польза напитка для здоровья обеспечили его повсеместное употребление. Сегодня былая слава сбитня возвращается. Приготовленный по старинным рецептам напиток можно приобрести в интернет-магазине «Медоспас» по ссылке https://medospas.ru/.

Вместе с травяными настоями и отварами наши предки употребляли сбитень как альтернативу чая и других напитков, а также в качестве верного антипростудного средства, лекарства от заболеваний ЖКТ, нервного перенапряжения и прочих недугов. Единого рецепта приготовления сбитня не существует, у каждой хозяйки был свой способ, как и свой набор добавляемых трав и специй. До наших дней сохранилось немало рецептов как безалкогольных сбитней, так и напитков на основе спирта. Состав применяемых ингредиентов влияет не только на вкус, но и на воздействие, оказываемое сбитнем на организм.

Польза напитка

Лечебные качества сбитню придают входящие в состав напитка полезные травы, пряности, а также вид добавляемого меда. Напиток обладает широким спектром действия: от профилактического средства от болезней до лечебного воздействия в качестве дополнительной терапии. Различные рецептуры позволяют применять его как тонизирующий либо седативный напиток с успокаивающим эффектом.

Значительно повысить целебные свойства медового напитка помогают травяные сборы. Сваренный с добавлением отваров трав сбитень способен остановить начинающуюся простуду, улучшить кровообращение, оказать положительное воздействие на пищеварительную систему, мозговую деятельность, укрепить нервы и сосуды.

Польза сбитня при простудных болезнях доказана не одним поколением наших предков. Сваренный с травой девясила напиток помогает от кашля. Добавленный по рецепту чабрец, полевой шалфей и другие травы повышают его противовоспалительные качества. Напиток, в который добавили имбирь и кипрей, помогает восстановиться после похмелья.

Кому нельзя пить сбитень

Как и любой продукт с лекарственными свойствами, сбитень требует умеренного употребления. Входящие в его состав мед, пряности и специи могут выступать сильными аллергенами, поэтому напиток не следует употреблять при склонности к аллергии.

Несмотря на всю пользу сбитня, его нельзя пить при болезнях почек, сердца, сахарном диабете.