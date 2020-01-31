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СБУ напряглась: жители Херсонской области могут дать воду в Крым. Не иначе как «происки ФСБ»
Фото: ФБ

СБУ напряглась: жители Херсонской области могут дать воду в Крым. Не иначе как «происки ФСБ»

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 20:56 31.01.2020

Служба безопасности Украины (СБУ) распространила информацию о «дестабилизации ситуации» в Херсонской области. Привычно, во всем винят ФСБ.

Получена информация о попытках обострить и дестабилизировать социально-политическую ситуацию в приграничных с Крымским полуостровом районах Херсонской области, скомпрометировать работников органов государственной власти и местного самоуправления, — говорится в сообщении.

Кроме того, утверждается, что с населением Херсонской области «проводится работа по манипулированию гражданским сознанием«.

Это делается, чтобы спровоцировать массовые беспорядки, направленные на силовое разблокирование канала для подачи воды в Крым, и формирования у международного сообщества мысли о том, что Украина игнорирует намерения решить эту проблему, — заявили в СБУ.

Еще обвинили… российские СМИ. Дескать, те проводят «активную информационную кампанию, цель которой — вынудить украинцев пользоваться Крымским мостом для посещения материковой территории России, тем самым нарушая законодательство Украины».

Скажете, бред и паника, «подогрев страстей»?

Отдадим должное, украинские спецслужбы постоянно «прощупывают» настроение в обществе, особенно, в приграничных с Крымом районах. Итог: предвидятся «акции местных жителей по силовому разблокированию Северо-Крымского канала».  В СБУ «стращают»:  «указанные действия содержат признаки уголовных преступлений по ст. 110 и 111 УК». Для тех, кто хочет подать воду в Крым. Все-таки радует, что такие люди на Украине есть.

 

СБУ напряглась: жители Херсонской области могут дать воду в Крым. Не иначе как «происки ФСБ»

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