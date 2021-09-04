Сегодня ночью на дорогах Севастополя сотрудники ГИБДД проведут рейд «Нетрезвый водитель»

Оперативно-профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель» пройдёт в ночь с 4 на 5 сентября. Об этом сообщили в ГИБДД Севастополя.

Главная цель операции – стабилизация дорожной обстановки, профилактика ДТП и снижение тяжести их последствий, обеспечение общественного порядка на улицах и в других общественных местах, пресечение и раскрытие преступлений на территории города Севастополя, – отметили в Госавтоинспекции.

Особое внимание автоинспекторов будет направлено на выявление водителей, находящихся в состоянии опьянения. С начала текущего года на дорогах города произошло 24 дорожно-транспортных происшествия по вине нетрезвых водителей, в которых три человека погибли и 38 получили ранения.

Подчеркивается, что в рейде «Нетрезвый водитель» примут участие сотрудники Госавтоинспекции из различных подразделений.