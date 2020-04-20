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Сегодня вечером в Симферополе возобновится движение транспорта по мосту на улице Гагарина

Сегодня вечером в Симферополе возобновится движение транспорта по мосту на улице Гагарина

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 14:42 20.04.2020

Кажется, свершилось! Долгий ремонт (который должен быть завершен еще 15 декабря прошлого года) моста на улице Гагарина в Симферополе завершается. Последние штрихи… и сегодня ближе к вечеру движение по нему будет снова открыто.

Что сделано – констатирует министерство транспорта РК:

Смонтированы все балки, выполнены устройство выравнивающего слоя из бетона и оклейка гидроизоляции на проезжей части и пешеходных зонах. Прошла проверку прочность сцепления гидроизоляции с бетонным основанием.

Сегодня вечером в Симферополе возобновится движение транспорта по мосту на улице Гагарина

18 апреля подрядчик приступил к укладке асфальтобетона. Уложены три слоя: смесь для нижнего подготовлена на основе крупнозернистого щебня, для верхних — мелкозернистого. На самом мосту — два слоя из мелкозернистого щебня.

Сегодня вечером в Симферополе возобновится движение транспорта по мосту на улице Гагарина

Накануне качество выполнения работ проконтролировали вице-премьер Совмина РК Юлия Жукова и министр транспорта Крыма Сергей Карпов.

Этот объект был одним из самых непростых в прошлом году и достаточно резонансным — он находится в стратегическом месте, на подъездах к железнодорожному вокзалу, поэтому внимание всего города было обращено сюда. Выявлены были просчеты в проектировании, из-за чего нужно было своевременно принимать технические решения для исправления ситуации и контролировать их реализацию. Работа Службы госстройнадзора здесь велась постоянно, — рассказала Юлия Жукова.

Сегодня вечером в Симферополе возобновится движение транспорта по мосту на улице Гагарина

Но это еще не все! В дальнейшем подрядчику предстоит нанести дорожную разметку из термопластика — сделать это сразу невозможно по техническим причинам. Полностью сдать объект подрядчик обязан к концу месяца. Ему еще предстоит благоустроить территорию вокруг моста и расчистить русло реки, а также установить чугунные барьерные ограждения.

Сегодня вечером в Симферополе возобновится движение транспорта по мосту на улице Гагарина

Фото: ФБ, минтранс РК.

Сегодня вечером в Симферополе возобновится движение транспорта по мосту на улице Гагарина

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