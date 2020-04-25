Секрет белоснежной улыбки прост: хороший стоматолог, лучше – из Германии

Стоматология в Германии – если не идеал, то уж точно пример многим странам. Немецкие аккуратность, тщательность, педантичность отшлифовали это направление, вне зависимости т направленности процедур. Будь то профессиональная чистка, лечение кариеса, протезирование, различные хирургические вмешательства. Пример такого профессионального подхода к лечению зубов и отношению к делу – по ссылке https://dr-pink.ru/. Это сайт клиники двух докторов – Юргена Пинка и Марка Вольферштеттера. И здесь – исчерпывающая информация о спектре услуг, практике, работе и философии клиники.

Да-да, мы не ошиблись, именно философии стоматологической клиники. Во главе угла – не только здоровые и красивые зубы. Поэтому уважаемые врачи ответственно заявляют, что работают без амальгамы, только с антиаллергенными и органически совместимыми материалами, отдают предпочтение красоте и природной эстетике. Вы уже удивлены и пытаетесь найти аналоги «дома»? А в немецкой стоматологической клинике добавляют, что исповедуют принцип минимального вмешательства (тем не менее, для достижения максимального успеха) и делают акцент не на лечении, а на профилактике. Такое вообще возможно?

Впрочем, и сам сайт стоматологической клиники настраивает на спокойный и упорядоченный лад. Все четко и по полочкам, ровно и белоснежно, как спокойная, искренняя улыбка во все 32 зуба. Классика? Но только во взаимодействии с новейшими технологиями. Клиника предлагает безболезненные методы лечения с использованием лазерных технологий.

Обратите внимание на раздел «Особые услуги». То действительно ХХI век: протез можно сконструировать по цифровому оттиску, интраоральная камера (очень маленькая и точная) позволит получить максимально точную картинку из любого участка ротовой полости, инновационная диагностика кариеса (с использованием флюоресценции и инфракрасного свечение) позволит выявить проблемы на самых ранних стадиях.

Это и многое другое – то, что мы должны знать о стоматологии недалекого будущего. Однако кое-где это самое обычное «настоящее». Где? Переходите по ссылке, знакомьтесь с немецкими докторами-профессионалами и их работой, изучайте прайс, задавайте вопросы (обратная связь – в разделе «контакты»). Теперь мы знаем, в чем секрет здоровой белоснежной улыбки – в мастерстве врачей, новейших методиках и технологиях, проверенных времени тщательности и аккуратности, профессионализме стоматологов из Германии.