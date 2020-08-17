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Села Байдарской долины Новобобровка и Россошанка в воскресенье встречали продуктовый рейд «Добровольца»

Села Байдарской долины Новобобровка и Россошанка в воскресенье встречали продуктовый рейд «Добровольца»

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Севастополя 21:18 17.08.2020

Очередной рейд автолавки программы «Продуктовое обеспечение» Общественного Движения «Доброволец» встретили сёла Балаклавского района Севастополя Новобобровка и Россошанка.

Выездной социальный пункт отработал до позднего вечера, спрос на дешёвые товары очень высок, работа по предварительным заказам привлекает жителей соседних сёл, — отмечает пресс-служба «Добровольца».

Села Байдарской долины Новобобровка и Россошанка в воскресенье встречали продуктовый рейд «Добровольца»

 

Особо отметили общественники хорошую организацию и информированность населения. Причина — координация проекта руководителями местных ТОСов (Байдарской и Варнаутской долин) Андреем Трифоновым, Игорем Паньковым, Андреем Фоминым.

Села Байдарской долины Новобобровка и Россошанка в воскресенье встречали продуктовый рейд «Добровольца»

Настроение жителей очень хорошее, лето подходит к концу, автолавки существенно сэкономили бюджет для каждой семьи, — отмечает пресс-служба ОД «Доброволец». — Активные граждане продолжают работу по сбору подписей под обращением об открытии стационарного социального продуктового пункта «Добровольца» в одном из сёл долин. Приближается осень, а за ней и зима и местным жителям будет удобнее планировать свой график, имея рядом постоянно действующий магазин низких цен.

Села Байдарской долины Новобобровка и Россошанка в воскресенье встречали продуктовый рейд «Добровольца»

К тому же автолавка стала своеобразным центром притяжения односельчан; здесь обсуждаются последние новости, делятся проблемами. В воскресенье все обсуждали фестиваль «Крымская жара», который принёс массу позитивных впечатлений и порадовал не только жителей Орлиного, но и всех сел Байдарской и Варнаутской долин.

Села Байдарской долины Новобобровка и Россошанка в воскресенье встречали продуктовый рейд «Добровольца»

Фото: пресс-служба ОД «Доброволец».

Села Байдарской долины Новобобровка и Россошанка в воскресенье встречали продуктовый рейд «Добровольца»

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